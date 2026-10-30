陸國台辦緊咬蔡康永 海基會：無益兩岸關係正常發展

藝人蔡康永因出席沈伯洋競總活動遭大陸抵制，儘管在微博發文強調自己「沒有支持過台獨」，但大陸國台辦仍強硬要求在大是大非問題上「不存在任何模糊空間」。海基會今天回應，蔡康永的行為是民主社會的常態，遺憾大陸官方無法理解，這樣指定表態的方式對於兩岸關係正常發展沒有太大助益。

針對蔡康永事件，海基會副秘書長黎寶文30日在背景說明會表示，任何一個中華民國國民用行動在民主社會當中表達對未來生活方式的支持或看法，是非常自然與正常的事。顯然到目前為止，中國大陸官方還是沒有辦法理解這是民主社會運作的本質，這一點我們非常遺憾。國台辦甚至某種程度是用威嚇、指定態度的方式，對於台灣藝人的言論表態做出明確限制，事實上對於兩岸關係正常發展沒有太大的助益。

黎寶文說，對於民主自由的堅持跟嚮往，是兩岸人民的共同期待，希望在未來有更多機會，不論是中國大陸的人民或學生能夠親自來到台灣，體驗台灣在選舉過程中展現出來的多元政治文化與政治態度。

蔡康永25日在微博發文表示，「我一直希望兩岸友好來往，我沒有支持過台獨」，並稱自己主持訪談多年，接觸過各式各樣立場的來賓，但從未成為其中任何一位的信徒。

大陸國台辦發言人陳斌華28日在例行記者會上回應，我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，不存在任何模糊空間。希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮。