習近平布局21大 明居正：台灣需警惕中共威逼利誘

中共20屆五中全會昨天落幕，學者認為，習近平正為明年21大布局連任，將在黨內進入為期1年的「戒嚴」；習近平也可能以台灣作為其政績，需注意北京利用各種方式對台灣威逼利誘。

國策研究院今天在台北舉行「中共20屆五中全會」座談會，多名專家學者與會。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，習近平為布局21大，從近期開始到五中全會，「他向全黨宣戰，用全黨內捲的方式來進行權力鬥爭」。他說，習近平要爭取第四任，需要對全黨與中國人民交代連任的理由、接班人安排，以及後續政策路線。

台灣大學政治學系名譽教授明居正也指出，對習近平而言，連任並不是板上釘釘的事情，需要做許多安排，至少會在人事與路線兩方面作準備。他指出，習近平當初以解決台灣問題為由拿下第三任期，但台灣部分沒有太多進展、也沒有太多政績，反而「整下許多文官武官」。

他認為，習近平可能提出兩種政績，第一是中美關係能有所改善，第二則是在兩岸問題上得分。

明居正指出，對中共高層而言，只要能在1年之內將兩岸關係拉近，就算得分。包括和平談判。而讓台灣願意談判的方法除了威逼、利誘外，還有透過美方要求台灣與中共談判，「解決兩岸問題最快的辦法就是透過華盛頓，這也是他最想做的事情」。

他說，「兩制台灣方案」的12點共識即是為和平談判鋪路，「所以這1年當中，我們最需要擔心的，其實不是打台灣，我們最需要擔心的，就是我們台灣內部有多少內奸在配合他講和平談判」。

美國普林斯頓當代中國研究中心董事長程曉農則表示，在中共內外風險明顯升級之下，「台灣今後面對的國際風險有所降低」，他指出，在中共面對現在心態也是「戒慎恐懼」。習近平加強內部整肅，是因為他沒有手段解決國際關係問題，特別是美國關係，也沒有能力解決國內的經濟問題。

他指出，未來美中可能進入「和平共處」的新狀態，中共在軍事上的挑釁會有所收斂，否則會打破美中脆弱平衡。

中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁還談到中日關係。他指出，日本秋季臨時國會正討論考慮引進核動力潛艇，以及鬆綁非核三原則裡面的「不引進核武器」的原則。加上日本首相高市早苗曾提到「自衛隊入憲」，這三個議題都是習近平不願看到的，更不願在2028年發生，「所以我認為對中國來講有這個必要性，暫時去緩和或暫停中日關係繼續惡化」。

郭育仁表示，中共五中全會後至明年21大，「中國進入實質為期1年的戒嚴」，對內維穩、對外維權。五中全會的「持之以恆推進全面從嚴治黨」，這個「全面從嚴」會持續到明年10月份。

他指出，除了明年中共21大外，2028年預計有台灣、美國、菲律賓的總統大選，以及日本參議院改選，中國將在2027年穩定國內狀況，以迎接充滿動態的2028年。