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中共黨外人士座談會 習近平：越是長期執政越要居安思危

中央社／ 台北30日電

中共五中全會閉幕後，新華社今天報導，中共中央8月21日召開黨外人士座談會，中共總書記習近平在會中提到，越是長期執政，越是環境複雜，越要增強憂患意識，做到居安思危，持之以恆推進全面從嚴治黨。

報導指出，黨外人士座談會在中南海召開，就中共中央關於「持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議，由習近平主持。

習近平在會上強調，治國必先治黨，強國必先強黨。「越是長期執政，越是承平日久，越是環境複雜，越要增強憂患意識、做到居安思危，持之以恆推進全面從嚴治黨」，確保中國共產黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

據報導，習近平在聽取黨外人士發言後表示，中共18大以來堅定不移推進全面從嚴治黨，隨著世情國情黨情發生深刻變化，「全面從嚴治黨面臨許多新情況新問題」。

他表示，持之以恆推進全面從嚴治黨，要持續在解決黨內突出問題上下功夫，首先要立足於中國共產黨的自身力量，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高；還要依靠人民的支持，主動接受人民監督，虛心聽取群眾批評。

習近平強調，要深入學習貫徹新時代黨建思想，堅持和加強黨中央集中統一領導。要堅持以上率下，從領導幹部抓起嚴起，強化教育管理監督，引導黨員、幹部做到自重自省自警自勵；希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士堅定擁護中國共產黨領導。

習近平

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