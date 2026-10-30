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美軍再示警2027年中共犯台 學者：福建還不是「戰時小內閣」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
台灣軍方8月初展開年度漢光演習，8月10日在澎湖舉行實彈操演。路透
台灣軍方8月初展開年度漢光演習，8月10日在澎湖舉行實彈操演。路透

美軍近日再次示警2027年前須提防中國武力攻台。學者張弘遠從大陸「對台第一線」福建省的人事分析，指目前還不是「戰時小內閣」的狀態，直言2027年攻台的判斷有待商榷。學者曾偉峯則提出，2028年1月台灣總統大選後至2029年1月美國新總統就職的這一段時間，可能是一個風險窗口。

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）27日在夏威夷檀香山舉行的「TechNet印太會議」上，被問及「戴維森窗口期」是否仍具有參考價值時回應，美軍已依據中國可能在2027年具備武力攻台能力，甚至有意發動侵略的假設，提前在印太地區展開軍事部署。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會，學者與談時談及這一議題。致理科技大學國貿系教授張弘遠表示，現任福建省委書記趙龍是國土資源部背景，福建省委副書記郭寧寧是金融背景，長期在銀行體系上班，「你要對台灣動手之前，會派這樣的人當福建一、二把手？」他表示，福建作為對台第一線，還不是「戰時小內閣」的狀態，大概可以作為旁證。

政大國關中心副研究員曾偉峯則從解放軍整肅的角度分析，他指出，五中全會後，中央軍委沒有補齊，此外，今年以來中共總書記、中央軍委主席習近平前往地方考察時，從未視察地方部隊，反映出習近平對解放軍的信任仍不足。

曾偉峯認為，當習近平重新下地方考察軍隊，可能代表習認為軍隊整肅到一定程度，開始可以信任，也就會開始重組建軍指令。如果解放軍在2027年如期實現建軍百年目標，他研判，2028年1月台灣總統大選到2029年1月美國新總統就任之前這一段時間，可能也是一個風險窗口，必須注意。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會，政大國關中心合聘研究員寇健文（左3）主持，政大國關中心副研究員曾偉峯（左起）、致理科技大學國貿系教授張弘遠、法國CY塞爾吉—巴黎大學教授張倫、國防院國家安全研究所副研究員王占璽、國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗出席與談。記者陳宥菘／攝影
政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會，政大國關中心合聘研究員寇健文（左3）主持，政大國關中心副研究員曾偉峯（左起）、致理科技大學國貿系教授張弘遠、法國CY塞爾吉—巴黎大學教授張倫、國防院國家安全研究所副研究員王占璽、國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗出席與談。記者陳宥菘／攝影

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