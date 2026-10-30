中共五中全會後人事佈局 分析：第七代幹部或趕不及21大進入政治局

中共二十屆五中全會昨天閉幕，展望明年二十一大的權力佈局，學者認為，目前出生於1967年至70年代的正省部級幹部，僅極少數擔任省委書記，因此這批「第七代」幹部可能趕不及在明年二十一大入政治局，但將獲得重用，並於二十二大（2032年）「入局」或「入常（政治局常委）」。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會。政大國關中心合聘研究員寇健文指出，要在二十一大進入政治局，擔任大省市的書記是基本門檻。目前1967年至1970年代出生的正省部級幹部，擔任省委書記的極少，多數集中在省長，或國務院部委首長職務。

致理科技大學國貿系教授張弘遠提到，五中全會前一批省級一把手換人，包括新任湖南省委書記王志軍、安徽省委書記李樂成、河南省委書記周祖翼等3人都是61歲，按照「七上八下」慣例，意味著5、6年之後他們的政治生命仍然都有一些可能性。

他認為，未來政治局的佈局會體現在「穩定與服從」。「新人」的可變性比較多、不確定性因素比較大，所以在政治局裡是一個象徵性的角色，並不像胡溫時期，在政治局裡嶄露頭角就可能是跨時代接班人。目前習近平有在「準備接班，但是沒有接班人」。

張弘遠還觀察，五中全會前一連串人事佈局出現一個趨勢，有紀律檢查背景，或是在經濟層面負責市場規範、金融秩序檢核的官員出任地方省委正副書記，在省市一級幹部裡看見紀檢力量的增強，如同具有政治工作任務的中央軍委副主席進入政治局。他指出，這安排具有任務性，是以確保二十一大權力順利過渡。

他並認為，從習近平五中全會對黨的人事安排以及組織紀律上來看，習近平仍然強調「換屆紀律」，所以極有可能在二十一大會更清楚看到未來的政治明星。

政大國關中心副研究員曾偉峯認為，這次五中全會標誌著習近平「制度性的長期執政」，且透過全會通過「決定」確立習近平黨建思想後，未來所有選拔出來的幹部，都是符合習近平黨建思想訓練出來的人事，意味著習近平同時啟動一場「沒有接班人的接班」。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會，致理科技大學國貿系教授張弘遠出席與談。記者陳宥菘／攝影