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共軍戰備警巡黃岩島 稱反制菲方侵權挑釁行徑

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍30日釋出當天在黃岩島跟監菲國軍艦軍機畫面。（圖／取自共軍南部戰區微信公眾號）
共軍30日釋出當天在黃岩島跟監菲國軍艦軍機畫面。（圖／取自共軍南部戰區微信公眾號）

在大陸與菲律賓針對南海外交摩擦持續受矚之際，共軍南部戰區30日披露，當天位於南海黃岩島（我稱民主礁）領海領空周邊海空域開展戰備警巡，「這是對菲方侵權挑釁行徑的必要反制」，共軍並公布相關畫面顯示跟監菲方軍機與直升機過程。

根據南部戰區微信公眾號消息，10月30日，解放軍南部戰區組織海空兵力位於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，這是對菲方侵權挑釁行徑的必要反制。黃岩島是中國固有領土，10月份以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

消息並釋出現場影片，顯示有「鴻途1號」呼叫「雄鷹1號」請求起飛，畫面顯示相關機種包含轟炸機、電戰機以及戰鬥機，進行掛彈巡航，期間包含跟蹤菲律賓「C-208型」飛機，並有「雷霆01」代號的軍機抵近跟監。

期間有共軍稱，「又來這套，語音警告」，隨後廣播稱，「菲律賓軍機C-208，擬以侵入中國黃岩島領空，立即離開，否則我將對你採取措施，由此引發的一切後果由你方承擔」。

此外畫面還顯示共軍軍艦（舷號551）對菲律賓「06號護衛艦」跟監，畫面對準一架菲律賓艦載直升機，共軍官兵稱「我已到達攔截位置，對方正逼近黃岩島」，另一名艦指人員則稱「盯死，別讓他耍滑頭」。

共軍 黃岩島 菲律賓

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