黨外人士座談會 習近平：引導幹部「慎獨慎初慎微自重自省自警自勵」

中共二十屆五中全會落幕後，官方披露8月召開黨外人士座談會情況，中共總書記習近平稱，越是長期執政，越是承平日久，越是環境複雜，越要增強憂患意識、做到居安思危，持之以恆推進全面從嚴治黨。他強調要「堅持嚴的基調不動搖」，從領導幹部抓起嚴起，強化教育管理監督，引導黨員、幹部做到慎獨慎初慎微、自重自省自警自勵。

此次全會通過《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，並公布開除中委會內33名官員與將領的黨籍，創下文革以來之最，全會出席人數也是1992年中共十四大以來最低。中共中央今天上午舉行新聞發布會，中紀委副書記張福海指出，中共十八大以來，共處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。中組部副部長黃建發則強調將大力選拔任用「對黨忠誠、表裡如一、擔當盡責、實績突出、清正廉潔」的幹部，並「堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人」。

據新華社30日消息，中共中央8月21日在中南海召開黨外人士座談會，就中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。習近平主持座談會並強調，越是長期執政，越是承平日久，越是環境複雜，越要增強憂患意識、做到居安思危，持之以恆推進全面從嚴治黨，「確保中國共產黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心」。中共政治局常委王滬寧、蔡奇、李希出席。

通稿指。座談會上，各「民主黨派」主席先後發言，隨後習近平指出，辦好中國的事情關鍵在中國共產黨、關鍵在全面從嚴治黨。中共十八大以來，我們堅定不移推進全面從嚴治黨，中國共產黨在革命性鍛造中更加堅強有力。同時要看到，隨著世情國情黨情發生深刻變化，全面從嚴治黨面臨許多新情況新問題。要站在保持黨的先進性和純潔性、鞏固黨的執政地位、實現黨的使命任務的戰略高度，堅定信心、保持定力，切實把中國共產黨治理好、建設強。

他提到，持之以恆推進全面從嚴治黨，要持續在解決黨內突出問題上下功夫。要堅持目標導向和問題導向相結合，把黨情的新變化和黨的建設面臨的新形勢把握準、分析透，結合新的實際研究有效管用的對策舉措。解決黨內存在的問題，首先要立足於中國共產黨的自身力量，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高；還要依靠人民的支持，主動接受人民監督，虛心聽取群眾批評。

習近平強調，「推進新時代黨的建設新的偉大工程」，必須堅持系統思維，加強前瞻性思考、全域性謀劃、整體性推進。要深入學習貫徹新時代黨建思想，堅持和加強黨中央集中統一領導，堅持嚴的基調不動搖，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，全面推進黨的各方面建設。要堅持黨性黨風黨紀一起抓，正風肅紀反腐相貫通，把管人、管事、管權有機結合起來，把錘煉黨性、提高能力、淨化生態統一起來。要堅持以上率下，從領導幹部抓起嚴起，強化教育管理監督，引導黨員、幹部做到慎獨慎初慎微、自重自省自警自勵。