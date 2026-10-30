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與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

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紐時稱黃仁勳與女性中共情報人員關係密切 北京斥：捕風捉影

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆30日駁斥紐約時報有關黃仁勳的報導。圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆30日駁斥紐約時報有關黃仁勳的報導。圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）

美國紐約時報昨天發表獨家新聞，稱一位中國大陸女性高管與輝達CEO黃仁勳關係密切，而美國情報機構表示，該女士是中共的情報人員。對此，法新社30日下午向大陸外交部發言人郭嘉昆提問，郭嘉昆則表示，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的污蔑抹黑」。

紐約時報報導，因涉嫌向中國大陸轉運輝達的先進人工智慧晶片，總部位於新加坡的數據中心公司Megaspeed的大陸籍高管Alice Huang黃樂（音）此前受到調查。現在美國官員得出結論，認定該高管是一名向北京傳遞信息的中共情報人員。美方在對黃樂的監視中發現，她與黃仁勳建立了密切聯繫。

輝達表示，僱傭黃樂的Megaspeed公司與任何地區客戶並無區別，且公司此前已對該新加坡企業向中國大陸走私晶片的指控進行了調查，得出了否定的結論。Megaspeed在給紐時的一份聲明中表示，其「現任領導層極其嚴肅地對待此事，並致力於查明這些指控背後的事實」，同時還稱，「已聘請外部法律顧問開展徹底的內部調查，並已告知美國政府我們承諾全力配合」。

此外，對於有消息稱，美國有關監管機構已決定禁止所有中國大陸實驗室開展智慧手機等美國電子設備的檢測業務。郭嘉昆則表示，美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無理打壓中國企業，中方對此表示堅決反對、強烈不滿。美方做法嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，不符合包括美國企業及消費者在內的各方利益。他說，「中方將採取必要措施，堅定維護自身正當合法權益」。

黃仁勳

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