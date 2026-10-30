中共五中全會後掀外交潮 繼德瑞兩國後 阿曼蘇丹、奧地利總理將訪陸

中共二十屆五中全會29日閉幕，官方30日宣布，阿曼蘇丹與奧地利總理將訪問大陸，加上30日到訪的瑞士總統以及目前在北京的德國總統，近日已掀起一波外交潮。

大陸外交部發言人30日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，阿曼蘇丹海賽姆將於11月1日至2日對大陸進行國是訪問。應大陸總理李強邀請，奧地利總理施托克爾將於11月2日至7日對大陸進行正式訪問。

稍早陸方已經宣布瑞士總統帕姆蘭將於10月30日至11月1日赴陸進行工作訪問，德國總統史坦麥爾30日則在北京與大陸人大委員長趙樂際、以及李強、習近平分別會晤。

值得注意的是阿曼蘇丹的訪問。大陸外交部發言人郭嘉昆30日下午介紹，此次訪問是海賽姆蘇丹繼任以來首次訪陸，也是兩國建交48年來阿曼國家元首首次訪問大陸，對促進雙邊關係發展有重要意義。

他透露訪問期間，習近平將同海賽姆蘇丹舉行會談，就兩國關係和共同關心的問題深入交換意見。李強將同海賽姆蘇丹會見。大陸願同阿方一道以此訪為契機，推動兩國戰略夥伴關係取得更大進展。