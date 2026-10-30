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APEC下月登場 學者估習近平將與高市早苗握手拍照 因這「三個議題」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
學者郭育仁認為，日本首相高市早苗將會與大陸國家主席習近平在APEC握手。（記者廖士鋒／攝影）
學者郭育仁認為，日本首相高市早苗將會與大陸國家主席習近平在APEC握手。（記者廖士鋒／攝影）

深圳APEC非正式領袖會議將於11月18日登場，學者郭育仁判斷，屆時大陸國家主席習近平會見日本首相高市早苗，不過屆時應是「握握手臉臭臭」，背後原因是日本現在在討論的三個議題都不是大陸希望看到的，所以「有這個必要性暫時緩和或暫停中日關係繼續惡化」。

財團法人國策研究院⽂教基⾦會30日舉行「中共20屆五中全會」座談會，國策研究院副院長、國立中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁針對後續國際局勢發展做出上述分析。

郭育仁指出，解放軍今年出現一個非常特殊的現象，今年完全沒有大型軍演，同時另一個怪現象是中國有三艘航母，今年山東號跟福建號完全沒有登上舞台，還在跑的只有遼寧號，他預估前兩艘現在在整補，準備明年8月1號建軍百年之前要粉墨登場了。明年海象好的時間，大概4月底5月開始，至少雙航艦或三航艦在台灣周邊西太平洋一島鏈，會有一個非常大陣仗。

對下個月將登場的深圳APEC會議，他表示「很多人認為日本首相高市早苗去參加峰會，習近平不會見她，我自己的判斷是習近平應該會見高市早苗，可是見的方式會像2013年安倍晉三剛剛上台的時候見的方式，就是無預期的在走廊上突然碰到，兩個領導人停下來握握手、然後臉臭臭，然後讓記者拍照」。

為什麼會有這個可能性？郭育仁說，因為日本現在正在秋季臨時國會，討論的兩個議題都不是中國喜歡的發展，第一個就是日本在考慮引進核動力潛艇，第二個高市有在考慮是不是要鬆綁非核三原則裡面的不引進核武器的原則。對中國來講，這兩個議題都太刺激了，第三個議題是在10月7號高市在施政演說的時候，提到明年日本有可能要修憲，要把自衛隊入憲，加入憲法第九條第二項，「日本修憲這個議題也是習近平跟中國萬萬不願意看到」。尤其如果這三個議題都發生在2028年。

就此，郭育仁認為，「對中國來講，有這個必要性暫時緩和或暫停中日關係繼續惡化，畢竟中日關係繼續惡化，只是給高市早苗跟日本政府更多題材去鬆綁一些安全的禁忌」。

他最後預估，五中全會的閉幕也標誌著接下來的這個一年多將近兩年的時間，國際秩序兩岸關係會進入一個高度動態、變化非常快的時期。

習近平 APEC 高市早苗

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