瑞士總統帕姆蘭抵北京 將會見習近平並共同見證中瑞FTA2.0版簽署

央視新聞報導，瑞士聯邦主席帕姆蘭今天上乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期三天的訪華行程。訪華期間，大陸國家主席習近平將與他會面。而路透社則報導，大陸國家主席習近平會見瑞士總統帕姆蘭時，兩人將共同見證北京給予歐洲國家最有利的貿易協議之一，這與全球範圍內日益增長的保護主義趨勢背道而馳。

央視新聞提到，今年是中國同瑞士建立創新戰略夥伴關係10週年。目前，中瑞關係發展良好，各領域合作成果豐碩，特別是自貿合作成為兩國關係最大亮點。瑞士是最早與中國簽訂自貿協定的歐洲大陸國家，協定生效10多年來，為中瑞雙邊經貿協定發揮了積極推動作用。

大陸外交部發言人在談到此訪時表示，中方願同瑞方一道，以穩健的中瑞關係為兩國人民創造更多福祉、為雙方企業提供更多優惠便利條件、為世界經濟發展注入更多確定性。

路透社則在帕姆蘭還未抵達北京時就報導稱，習近平和帕姆蘭將在北京簽署升級後的貿易協定，該協定賦予瑞士異常自由地進入中國市場的權利，這與美國政府以及日益增多的歐盟設置的貿易壁壘形成鮮明對比。

依據即將簽署的協議，路透報導，99.8%的瑞士出口商品將可免稅進入中國市場，這令外交官們感到驚訝，即便這在很大程度上是對伯恩（瑞士首都）已給予中國優惠的對等條款。此前，只有略超過一半的瑞士出口商品享有這種待遇。

報導稱，三位現任西方外交官認為，中國與瑞士達成的協議旨在提升北京的自由貿易信譽，並展現更加國際化的形象，因為川普政府在其「美國優先」政策下正在遠離多邊主義。

大陸商務部在8月發布消息稱，8月20日，帕姆蘭在伯恩會見大陸商務部部長王文濤，共同宣布完成中國—瑞士自由貿易協定升級談判並簽署諒解備忘錄。當時王文濤表示，兩國自貿協定升級談判成功完成。雙方承諾將在貨物、服務、投資、規則等多個領域作出更高水準雙向開放，這將為兩國經貿合作創造新的機會。

帕姆蘭當時則表示，瑞士政府和產業界高度重視對華經貿合作。自貿協定在兩國合作中發揮了重要作用。協定成功升級是雙邊關係發展過程中的另一個重要里程碑，將為兩國企業長遠發展提供更穩定、透明、可預期的制度性保障，也釋放了雙方推動開放合作、自由貿易和維護基於規則的國際經貿環境的正面訊號。

不過，路透社今天報導稱，升級後的協議並未給予中國工業品新的關稅優惠，只是解決了最初協議中的不平衡問題，並擴大了瑞士進入中國市場的管道。瑞士高級貿易官員格施文德（Roger Gschwend）表示，該協議旨在為瑞士創造公平的競爭環境，而中國則希望藉此表明其對基於規則的貿易的承諾。他說，這是中國在發出信號，表明他們正在進一步開放市場。