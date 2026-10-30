中共十八大以來處分中管幹部963人 五中全會4方面部署反腐敗

中共二十屆五中全會29日宣告結束，審議通過了「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。中央紀委副書記、國家監委張福海表示，十八大以來，全國紀檢監察機關共立案810.5萬件、處分792.2萬人，其中包括963名中管幹部。「決定」要求持續保持懲治腐敗高壓態勢，強化權力運行監督。

中共中央今天早上舉行新聞發布會，介紹和解讀二十屆五中全會精神。中央紀委副書記、國家監委副主任張福海，中央組織部分管日常工作的副部長黃建發，中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平，中央政策研究室主任唐方裕，中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）謝春濤出席。

張福海表示，黨的十八大以來，全國紀檢監察機關共查處「四風」問題164.4萬起，批評教育和處理225.7萬人；共立案810.5萬件，處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。

張福海稱，「決定」從4個方面部署反腐敗之路，即保持懲治腐敗高壓態勢，加強對權力運行的制約和監督，夯實崇廉拒腐思想根基，增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能等。

在完善黨和國家監督體系方面，張福海表示，要做實黨委（黨組）全面監督，加強紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接，健全基層監督體系，推動黨內監督同各方面監督深度融合、高效聯動，形成監督合力。

黃建發表示，「決定」指出要嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。具體落實措施為堅持正確用人導向、精準科學選人用人、推動幹部樹立和踐行正確政績觀、增強幹部幹事創業本領、提高培養選拔優秀年輕幹部資質、加強幹部管理監督。