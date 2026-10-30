五中全會強調黨內法規是從嚴治黨根本之策 謝春濤：執行制度沒有例外

中共二十屆五中全會29日宣告結束，審議通過了「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。中共中央今天上午舉行新聞發布會，中央政策研究室主任唐方裕表示，內容涵蓋嚴密組織體系、正風肅紀、反腐敗及完善監督體系等重點；中央黨校副校長謝春濤強調，要強化制度剛性約束，堅持制度面前人人平等、執行制度沒有例外。

中共中央今天早上舉行新聞發布會，介紹和解讀二十屆五中全會精神。中央紀委副書記、國家監委副主任張福海，中央組織部分管日常工作的副部長黃建發，中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平，中央政策研究室主任唐方裕，中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）謝春濤出席。

唐方裕表示，回顧二十屆四中全會以來中央政治局的工作，一年來的成就是在世界百年未有之大變局加速演進、大陸發展面臨的不確定難預料因素增多的情況下，頂住重重壓力、應對各種風險挑戰取得的，來之不易。

唐方裕續指，決定的起草工作是在黨中央領導下進行的。習近平擔任文件起草組組長，親自謀劃、全程指導、把關定向，先後主持召開2次徵求意見座談會、3次中央政治局常委會會議、2次中央政治局會議，在文件起草中發揮決定性作用。

「決定」共分為三部分，第一部分總論說明全面從嚴治黨的重要性緊迫性和總體要求；第二部分分論提及建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系，馳而不息正風肅紀，堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐等7個重點；第三部分為完善黨和國家監督體系、落實全面從嚴治黨政治責任。

決定中提到，加強黨內法規制度建設，是全面從嚴治黨的根本之策。謝春濤表示，要強化制度剛性約束，堅持制度面前人人平等、遵守制度沒有特殊、執行制度沒有例外；要求把制度的執行和監督貫穿黨組織和黨員、幹部履職的全過程，確保制度時時生威、處處有效，堅決糾正有令不行、有禁不止。