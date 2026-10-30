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陸海警東安艦編隊在仁愛礁、仙賓礁海域執法演練 鞏固現場管控能力

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
中國海警東安艦編隊近日在南海仁愛礁、仙賓礁海域進行海上綜合執法訓練。 央視新聞客戶端
中國海警東安艦編隊近日在南海仁愛礁、仙賓礁海域進行海上綜合執法訓練。 央視新聞客戶端

央視新聞客戶端，中國海警東安艦編隊近日在南海仁愛礁、仙賓礁海域進行海上綜合執法訓練，鞏固提升現場執法管控能力。訓練模擬有非法進入仁愛礁、仙賓礁海域的外國船隻時，海警如何進行偵察、跟監與航路管制。

報導稱，在中國的仁愛礁、仙賓礁海域，由大陸海警東安艦、南薰艦、三洲澳艇等艦艇組成的編隊，正在進行海上綜合執法訓練。隨著警報響起，參加訓練的各艘艦艇立即行動起來，快速抵達目標陣位。據介紹，此次訓練重點在於非法進入中國仁愛礁、仙賓礁海域的外方船隻，進行偵察、跟監、航路管制、小艇戰術機動等內容的訓練。

報導稱，訓練中，模擬一艘外方漁船進入中國仁愛礁、仙賓礁海域進行非法捕撈。在編隊指揮下，兩艘執法小艇前出，實施登臨檢查。檢查中，中國海警執法人員發現該船有非法捕撈水生野生保護動物、電毒炸魚等違法行為，在依法沒收其漁具和漁獲物後，對該漁船採取警告驅離處置措施。

另外，此次訓練也加強了光電取證、水砲使用操演、無人機操作使用等單艦基礎訓練。

中國海警東安艦執法員林偉聰表示，透過這項訓練，進一步做好應對外方涉仁愛礁、仙賓礁侵權準備，不斷提升編隊戰術協同和海上聯合行動能力。

近兩個月仁愛礁與仙賓礁附近中菲之間迭有衝突或互動。今年9月18日，當大陸海警三洲澳艇在中國南沙群島仙賓礁附近海域進行維權執法行動時，據大陸海警發言人姜略稱，菲律賓3015號船無視中方多次嚴正警告，故意調整航向，突然加速斜插中方海警艇船艏，導致發生擦碰。

10月8日，姜略揭露訊息稱，菲律賓海警4409號船當天赴仁愛礁附近海域，轉運 非法坐灘船隻的 1名傷員 。 中方出於人道主義考慮， 第一時間 允許菲方採取小艇過駁方式轉運 傷員，中國海警依法依規處置，並提供必要便利。但菲律賓每日詢問者報卻報導稱，中國海警船在菲方執行緊急醫療救援任務時，向菲船隻進行水砲攻擊並尾隨。而菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊．塔里埃拉少將也發表聲明予以證實，並稱該事件導致任務延誤了近10個小時。

到了10月21日，姜略又發出聲明稱，經中方允許，菲律賓對其非法坐灘仁愛礁船隻運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。但菲武裝部隊發言人再度否認是經中國批准才向馬德雷山號進行最新補給任務，並稱馬尼拉不需要北京的許可就可以開展軍事行動。

東安艦執法員林偉聰表示，透過這項訓練，進一步做好應對外方涉仁愛礁、仙賓礁侵權準備。 央視新聞客戶端
東安艦執法員林偉聰表示，透過這項訓練，進一步做好應對外方涉仁愛礁、仙賓礁侵權準備。 央視新聞客戶端

執法 南海 央視

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