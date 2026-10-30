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胡春華出席五中全會　攜帶中共黨章引猜測

中央社／ 台北30日電
五中全會30日閉幕，央視新聞聯播播出五中全會畫面，全國政協副主席胡春華(前排右一)現身。(央視截圖)
五中全會30日閉幕，央視新聞聯播播出五中全會畫面，全國政協副主席胡春華(前排右一)現身。(央視截圖)

被中國網友戲稱為「廢太子」的前中共政治局委員、現任中國全國政協副主席胡春華，由於日前缺席中共慶祝「長征」90週年會議而引起議論，但從29日中共20屆五中全會發布的影音可見，胡春華不但出席，還攜帶了一本「中國共產黨章程」，再度引起不同的猜測。

胡春華曾擔任中央政治局委員、國務院副總理，也是中共18大培養的20大接班人，但他在20大（2022年）被逼退中央政治局，降級為中央委員，並以59歲的年齡轉任全國政協副主席。

據社群平台X「爆點周刊」披露，29日中共20屆五中全會閉幕後，通過對中共官方公布的會議影音及現場照片進行分析，發現了一個不同尋常的政治細節：備受外界關注的中共中央委員、全國政協副主席胡春華，竟然攜帶一本明顯經過反覆翻閱的「中國共產黨章程」出席中央全會。

據指出，在習近平不斷強化個人集權、大規模清洗中央委員的特殊政治背景下，胡春華這一舉動可能並非偶然，而是一種值得關注的政治表達。

「爆點周刊」發現，中共官方公布的五中全會影音實際上由不同場次的會議畫面組成，至少涉及3次全體會議。胡春華至少2次出現在會議現場，一次坐在會場中央委員區左側第2排第1位，另一次則坐在左側第4排第1位。而在被認為屬於開幕會議的畫面中，並未在按照姓氏排列的胡姓委員區域發現胡春華，其是否出席開幕會議仍有疑問。

按照「中國共產黨章程」，黨的最高領導機關是黨的全國代表大會和它所產生的中央委員會，中央政治局及其常委會由中央委員會全體會議選舉產生。黨章同時規定，黨內實行民主集中制，黨的各級委員會實行集體領導和個人分工負責相結合的制度。

換言之，習近平作為中共中央總書記，其權力同樣來自黨章規定的組織程式，並不存在超越黨章、不受監督的特殊權力。中央委員不僅有遵守黨章的義務，同樣享有依據黨章對黨的工作提出批評和建議的權利。

據指出，在習近平一人集權的背景下，胡春華攜帶一本經過反覆翻閱的黨章出席會議，便具有了特殊的政治象徵意義。「爆點周刊」認為，這一舉動可能是在提醒中央委員會：共產黨還有自己的黨章，中央委員還有自己的權利，習近平本人同樣必須受到黨章約束。

中國「六四」民運領袖王丹也在臉書（facebook）上附議說，用黨章和憲法來做政治表達，的確是中共內部的一個傳統，但至於胡春華是不是借用這個「傳統」進行政治表達，還需要進一步觀察。

五中全會 中共 國務院 胡春華 共產黨 王丹

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