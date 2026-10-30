十八大以來處分963名高幹 中共將大力選任「對黨忠誠、表裡如一」幹部

昨日中共二十屆五中全會落幕並通過《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》，中共中央今天上午舉行新聞發布會，解讀相關精神。中紀委副書記張福海指出，中共十八大以來，共處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。中組部副部長黃建發則強調，《決定》就建設「高素質幹部隊伍」做出部署，針對落實「新時代好幹部標準」，將大力選拔任用「對黨忠誠、表裡如一、擔當盡責、實績突出、清正廉潔」的幹部，並「堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人」。

出席此次中共新聞發布會的官員還有中組部分管日常工作的副部長黃建發、中宣部分管日常工作的副部長胡和平、中央政策研究室主任唐方裕，中央黨校分管日常工作的副校長謝春濤。

唐方裕說，中共二十屆五中全會最重要的成果，是審議通過了上述《決定》。由中共總書記習近平擔任文件起草組組長，「親自謀劃、全程指導、把關定向」，先後主持召開2次徵求意見座談會、3次政治局常委會會議、2次政治局會議聽取彙報，指導研究有關重大問題，在文件起草中發揮了「決定性作用」。

針對「關於鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍」，黃建發表示，全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏。《決定》指出要嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。而就落實「新時代好幹部標準」，將大力選拔任用「對黨忠誠、表裡如一、擔當盡責、實績突出、清正廉潔」的幹部，「堅決不用那些畏難避事、庸懶無為、作風漂浮的人，堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人」。

關於鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍。全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏。《決定》指出：要嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。

張福海介紹，中共十八大後「推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」，十八大以來紀檢監察機關共查處「四風」問題164.4萬起，批評教育和處理225.7萬人；共立案810.5萬件，處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。同時必須看到，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

他指出，《決定》強調堅定走好中國特色反腐敗之路，從4個方面作出部署：一是保持懲治腐敗高壓態勢，深化權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題整治，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題，深挖細查新型腐敗和隱性腐敗，常態化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。二是加強對權力運行的制約和監督，健全授權用權制權相統一、清晰透明可追溯的制度機制，更加科學有效地把權力關進制度籠子。三是夯實崇廉拒腐思想根基，加強新時代廉潔文化建設，運用黨的創新理論蘊含的理想信念、價值理念、道德觀念、紀法意識涵養黨員、幹部清廉操守。四是增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能，抓實以案促改促治，提高反腐敗穿透力。

胡和平表示，《決定》把嚴格貫徹執行民主集中制作為全面從嚴治黨的重要著力點，包含嚴格執行領導班子決策議事規則。完善黨委（黨組）議事規則和決策程序，加強重大決策合規合法性審查，健全重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用事項監督機制。四是規範「一把手」履職用權，完善同級監督制度機制。

謝春濤透露，《決定》對縣級以上黨委（黨組）至少每年聽取一次領導班子成員履行管黨治黨責任情況彙報，下級紀委（派駐紀檢監察組）至少每半年給上級紀委（派出機關）報告一次黨委（黨組）領導班子成員特別是「一把手」履行職責、行使權力情況和自身履行監督責任情況作出部署。重申領導幹部特別是高級幹部在履行黨建責任上作示範、推進黨建工作要防止形式主義、要用好用準問責利器等，推動責任落實到位。