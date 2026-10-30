解析中共五中全會 張五岳：二十一大前恐不會有七中全會

中共二十屆五中全會29日宣告結束，並推出全會公報以及從嚴治黨相關決定，學者張五岳認為，全會宣布明年召開二十一大，意味著中共二十大將可能不會再有慣例的「七中全會」。而中共總書記習近平透過五中全會，也就明年中共二十一大的高層人事部署，拿出這些標準予以定調與定性。

財團法人國策研究院文教基金會30日上午假張榮發基金會舉行「中共20屆五中全會」座談會，邀集學者專家解讀中共二十屆五中全會的意涵。

淡江大學兩岸關係研究中心首席研究員張五岳指出，說這是二十一大前最重要的一次會議一點也不為過，這次的全會公報提到，中共二十一大於2027年下半年在北京召開，意味著中共二十大將可能不會再有慣例的「七中全會」，下一次中全會即是中共二十一大前的「六中全會」。

他也表示，此次會議主軸是「全面從嚴治黨」，而並非外界關注的中共高層人事或是有關接班人選或是梯隊的安排。

對於中共反腐情況，張五岳提到，開會前夕公布的懲處幹部已超越往年，而公報中凸顯出，針對明年即將召開的二十一大，中共已經從反腐，進一步變成「從嚴治吏」，這代表反腐的範圍已經從查貪腐、查作風、查政治忠誠、查政績、查是否與中央高度一致、是否執行中央政策，這也是未來二十一大高階人事選拔考量，今後的反腐並不是單純的廉政政策，而是把反腐、政治紀律、組織紀律、中央權威相結合。

至於此次五中全會人事布局，張五岳則表示，面對3位政治局委員的空缺（張又俠、何衛東、馬興瑞）只增補軍委副主席張升民為政治局委員，而並沒有補齊其他兩名的空缺。

他解釋，因為雖然政治局有缺額，但增選並非常態。如自1994年中共十四屆四中全會增選黃菊為政治局委員後，中共32年來未再於中央全會期間增選政治局委員；此次增選張升民，成為罕見例外。這次主要是政治局沒有一位軍人背景，此外也缺中央軍委副主席以及沒有中央軍委會委員所致。因此，僅增補張升民完全符合現實需求與慣例，是「不得不然」。

除了增補張升民為政治局委員外，五中全會確認了33人被開除黨籍並撤銷1人黨內職務。33人中，中央委員計18人，中央候補委計15人。但此次只補進10名中央委員，另外有8名中央委員仍然未補齊。他也提到，此次五中全會依然循上一次全會處理方式，跳過所有軍方背景的人選包括武警副司令員、中將付文化與武警中將朱文祥，也跳過中央社會主義學院黨組書記吉林與大陸央行副行長朱鶴新。凸顯中共對於軍方的大力整頓還在持續。「凡事只要被跳過去的，理論上不可能重新復出」。

對於33到34個上將缺，目前只有6位上將，張五岳估計，軍方重要的高層上將是否由目前6位再晉升，要看今年12月或明年8月1日共軍建軍百年是否補齊。

最後，張五岳強調，五中全會公報全文不到五千字中，習近平的名字出現高達9次，並反覆出現在「核心」、「思想」、「黨建思想」等關鍵詞彙。整體來看，張五岳認為，從相關布局可看出，習近平透過五中全會後，不論是在權力基礎或是思想路線乃至明年中共二十一大的高層人事部署，已經拿出這些標準予以定調與定性了。

因而他認為，台海風險比較可控。他解釋，馬上將登場的有APEC深圳川習會、G20川習會，在美中管道中，相信兩岸風險較可控，但11月美國期中選舉結果，若民主黨掌握參眾兩院，明年的涉台議題中，可能引發美中台關係的包含軍售、賴總統過境、美國高階官員訪台、美國友台法案等等，伴隨明年台灣要進入2028大選熱身，以及共軍建軍百年、二十一大，明年兩岸關係風險可控，但「有比較多挑戰因素」，更多取決於美中台三邊關係的互動。