五中全會多位共軍將領落馬 解放軍報喊從嚴治黨、堅決聽從習主席指揮

中共二十屆五中全會29日落幕，全會公報披露16位將領與多位軍工集團高層落馬遭開除黨籍，解放軍報30日刊出評論員文章稱，軍隊必須把全面從嚴治黨的系統部署體現到強軍事業各方面全過程，貫徹軍委主席負責制，「堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」，並「扭住聽黨指揮、政治忠誠這個根本問題」。

此次全會公報披露的16位落馬將領，扣除先前已經公布的政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立等，首次公布者包含共軍東部戰區政委劉青松上將、北部戰區司令員黃銘上將、西部戰區司令員汪海江上將、陸軍副司令員劉發慶中將、新疆軍區政委楊誠中將、中央軍委科技委副主任趙曉哲中將、中央軍委辦公廳主任方永祥中將等人。

遭開除黨籍的還有軍工系統的前中國核工業集團董事長余劍鋒、航天科工集團董事長袁潔、航天科技集團總經理張忠陽、中國船舶集團董事長溫剛等人。

解放軍報30日刊出署名「本報評論員」的文章「持之以恆推進全面從嚴治黨—熱烈祝賀黨的二十屆五中全會勝利閉幕」，釋出軍方的最新訊號。

文章稱，「人民軍隊黨的建設，是黨的建設新的偉大工程的重要組成部分，是做好我軍全部工作的根本保證」。作為執行黨的政治任務的武裝集團，持之以恆推進全面從嚴治黨，軍隊必須標準更高、要求更嚴，切實把深入學習貫徹全會精神作為當前和今後一個時期的重大政治任務，「把全面從嚴治黨的系統部署體現到強軍事業各方面全過程」。

文章指，全軍要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹習近平黨建思想、習近平強軍思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，「堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」，把思想和行動統一到這次全會精神上來。

文章也提到，要持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，「扭住聽黨指揮、政治忠誠這個根本問題」，抓好常態化政治整訓，嚴格貫徹執行民主集中制，建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系，堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐，推動黨內監督同各方面監督深度融合、高效聯動，「全面加強我軍黨的領導和黨的建設，確保我軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊」。