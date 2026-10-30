晤冰島外長 王毅讚賞冰島始終奉行一個中國政策 願加強北極合作

中共政治局委員兼外長王毅29日結束五中全會後，與到訪的冰島外長貢納爾斯多蒂爾會談，他稱賞冰島始終奉行一個中國政策，雙方要繼續鞏固友好互信，支持彼此捍衛主權、安全和發展利益，並提到願同冰島加強經貿、北極等領域合作。

據大陸外交部官網，王毅向貢納爾斯多蒂爾（Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir）表示，冰島在建交之初「就明確支持中國恢復聯合國合法席位，是第一個同中國簽署雙邊自貿協定和本幣互換協議的歐洲國家。這些在兩國關係史、中歐關係史上都具有重要意義，也為中歐交往發揮了重要示範作用」。

他指出，「中方讚賞冰島始終奉行一個中國政策，雙方要繼續鞏固友好互信，支持彼此捍衛主權、安全和發展利益」。他也提到大陸市場巨大，並將繼續堅持高水準對外開放。大陸願同冰方共享發展機遇，挖掘合作潛力，加強經貿、地熱、綠色轉型、海洋、北極等領域合作，增進旅遊、聯合科研、人才培養等方面交流。面對當前動盪的國際形勢，雙方要加強協作，共同維護多邊主義、國際法治和聯合國在國際事務中的核心作用，推動構建更加公正合理的全球治理體系，為維護世界和平穩定作出兩國新的貢獻。

王毅還簡要介紹了中國共產黨二十屆五中全會的情況，表示治國必先治黨，治黨務必從嚴。持之以恆全面從嚴治黨，才能使黨始終得到人民群眾的擁護支持，才能永葆政黨的先進性、純潔性，站在時代發展的前列。希望每個國家都能找到符合本國國情、得到民眾擁護的發展道路。

陸方通稿指貢納爾斯多蒂爾祝賀中國共產黨召開二十屆五中全會。「冰島理解並尊重中方維護國家主權和領土完整的立場，將繼續恪守一個中國政策。感謝中國對冰島維護漁業等核心利益予以寶貴支持」。冰方願同大陸積極推進自貿協定升級，在經貿、漁業、地熱、綠色能源、北極事務等領域不斷深化拓展合作。冰島願同大陸加強協作，維護國際法治、自由貿易和多邊機制。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

冰島外交部則表示，雙方重點討論了雙邊關係，包括不斷增長的貿易以及在地熱能和綠色能源解決方案領域的合作機會。此外，雙方還討論了國際問題，強調了尊重國際法和國際合作的重要性，其中俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭是討論的焦點。貢納爾斯多蒂爾稍早在青島參訪中國國際漁業博覽會，顯示冰方對漁業貿易的高度重視，大陸也在近日開通首條北京—哥本哈根—雷克雅維克航線。

陸方統計顯示，2025年，大陸與冰島雙邊貿易額4.8億美元，同比增長20.8％，其中陸對冰出口2.7億美元，同比增長12.6%，自冰進口2.1億美元，同比增長34.3%。