王毅見冰島外長介紹中共五中全會稱：治國必先治黨，治黨務必從嚴

大陸外交部網站消息，2026年10月29日，大陸外交部長王毅在北京同冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾舉行會談。王毅介紹了中國共產黨二十屆五中全會的情況，表示治國必先治黨，治黨務必從嚴。持之以恆全面從嚴治黨，才能使黨始終得到人民群眾的擁護支持，才能永保政黨的先進性、純潔性，站在時代發展的前列。

中共第二十屆五中全會10月26日至29日在北京舉行，昨天剛剛落幕，王毅說，希望每個國家都能找到符合本國國情、受民眾擁護的發展道路。貢納爾斯多蒂爾也祝賀中國共產黨召開二十屆五中全會，並表示中國的成功對世界也有重大意義。

王毅表示，今年是中冰建交55週年。冰島在發展對華關係上始終敢為人先，建交之初就明確支持中國恢復聯合國合法席位，是第一個同中國簽署雙邊自貿協定和本幣互換協議的歐洲國家。這些在兩國關係史、中歐關係史上都具有重要意義，也為中歐交往扮演了重要示範角色。

他表示，中冰關係發展的成功經驗是堅持大小國家一律平等，尊重彼此自主選擇的發展之路，在互信的基礎上實現合作共贏。中方讚賞冰島始終奉行一個中國政策，雙方要繼續鞏固友好互信，支持彼此捍衛主權、安全和發展利益。

他說，中國市場龐大，並將繼續堅持高水準對外開放。中方願與冰方共享發展機遇，挖掘合作潛力，加強經貿、地熱、綠色轉型、海洋、北極等領域合作。面對當前動盪的國際情勢，雙方要加強協作，共同維護多邊主義、國際法治和聯合國在國際事務中的核心作用，推動建構更公正合理的全球治理體系。

貢納爾斯多蒂爾表示，冰島始終對中國懷有友好感情，冰島敬佩中國發展的巨大成就，高度重視冰中關係，理解並尊重中方維護國家主權和領土完整的立場，將繼續恪守一個中國政策。感謝中國對冰島維護漁業等核心利益給予寶貴支持。

她表示，2013年簽訂自貿協定以來，雙方合作成果豐碩。兩國成功實現直航，將進一步促進人員往來。冰方願同中方積極推動自貿協定升級，在經貿、漁業、地熱、綠色能源、北極事務等領域不斷深化拓展合作。當前國際法和多邊主義遭到嚴重破壞，貿易自由面臨逆流。冰島願同中方加強協作，維護國際法治、自由貿易和多邊機制，共同因應全球性挑戰。