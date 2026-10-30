聽新聞
0:00 / 0:00

推動交流…海峽兩岸文博會 5主題開展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第十七屆海峽兩岸文博會昨天在廈門國際會展中心開幕。中新網
第十七屆海峽兩岸文博會昨天在廈門國際會展中心開幕。中新網

第十七屆海峽兩岸廈門）文化產業博覽交易會（簡稱海峽兩岸文博會）二十九日在廈門國際會展中心開幕。

中新社報導，本屆海峽兩岸文博會展期四天，秉持「一核多點、全域聯動、數智賦能」的辦展理念，彙聚一千餘家海內外機構，旨在以兼具文化厚度、產業深度與科技熱度的行業盛會，推動兩岸文化交流走深走實，助力文化產業高質量發展。

據介紹，本屆海峽兩岸文博會主會場展覽面積達六萬平方米，設置一個文化產業綜合展區以及閩台文化交流、非遺、兩岸青年文創融合、「科技+文旅」、兩岸文旅消費等五個專業主題展區，打造集展示、交流、合作於一體的綜合性文化平臺。

本屆展會廣邀全球工藝精品彙聚鷺島，來自十一個國家的近千件工藝作品同台展出、交相輝映。

閩南漆線雕繁複精巧、榮寶齋木版浮水印古樸雅致、西藏唐卡絢麗厚重，盡顯中華優秀傳統文化底蘊；俄羅斯套娃、泰國牛皮皮影等海外工藝作品集中亮相，讓觀眾足不出館領略世界各地工藝的匠心意蘊。

靜態展陳之外，戲曲快閃、漢服巡遊等國潮演藝也在展會上輪番登場，為觀眾帶來沉浸式的文化體驗。兩岸工藝精品展、閩台民藝傳承特展等展館彙聚百餘位工藝名家，磚雕、木雕、石雕等匠心佳作同台呈現，兩岸匠人切磋互鑒，讓古老技藝在當代煥發新生機。

海峽兩岸文博會展會專設兩岸文旅消費展區，搭建兩岸文旅資源對接、消費場景融合的合作平臺，推動兩岸文旅企業供需對接、資源分享，共同開發文旅產品、打造精品旅遊線路。

此外，本屆展會還集中呈現ＡＩＧＣ、具身智慧型機器人等前沿技術在文旅領域的落地應用，重點展示詞元出海、ＡＩ漫劇等文化新業態的發展成果；從內容創作的ＡＩ賦能，到展陳方式的數位升級，再到運營服務的智慧優化，全方位展現科技為文化產業提質增效、創造新價值的實踐路徑，為文化企業的數位化轉型提供參考樣本。

廈門 兩岸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文化ESG影響力獎揭曉 紀錄片「冠軍之路」推手獲獎

台灣風味前進巴黎巧克力展 四品牌聯手呈現「台灣，一座垂直風味之島」

中泰校企合作 培養新能源車人才

香港故宮 明年辦荷蘭大師特展

相關新聞

福斯大陸買氣差虧損加劇 上季失血66億美元

福斯汽車（VW）第3季因中國大陸市場買氣下滑導致虧損加深，並警告獲利動能「太低」，不足以支應新科技投資。

陸六大國行信評全調高 生存力展望佳獲惠譽肯定

國際信用評等機構惠譽近日發布多篇報告，將工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等大陸六大國有銀行生存力評級（VR）集體上調。在主要國行評級獲上調同時，「工農中建」A股昨（29）日均創年內新高，四大行A+H股總市值首次突破人民幣10兆元（約新台幣49兆元）大關。

推動交流…海峽兩岸文博會 5主題開展

第十七屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會（簡稱海峽兩岸文博會）二十九日在廈門國際會展中心開幕。

五中閉幕…開除黨籍人數 創文革以來新高

中共廿屆五中全會昨天閉幕，全會發布公報對卅四人處分，包括前政治局委員張又俠、馬興瑞，前中聯部長劉建超及多名高級將領開除黨籍，創下文革以來最高紀錄。另增選張升民為中央政治局委員，遞補盧東亮等十人為中央委員。並決定廿一大於二○二七年下半年在北京召開。

泰山3千階 機械人58分達陣

首屆ＣＭＧ（大陸央視總台）世界機械人登泰山大賽，二十六日在山東泰安舉行排位賽，吸引五十家大陸具身智慧企業、大學及科研團隊參與。參賽機器人須應付連續石階、陡坡及狹窄山路，加上賽事期間下雨，進一步考驗平衡控制及續航能力。東泰（山東）科技有限公司旗下機器人在足式競速賽中，以約五十八分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約八成電量。

市占率下滑 三星家電傳撤香港市場

南韓三星電子繼今年五月停止在大陸銷售家電後，近日傳出將進一步退出香港家電市場。韓媒指出，三星去年仍是香港第三大冰箱品牌，但受到日美及大陸業者競爭，難以維持市占率。三星香港回應，正調整產品組合，將資源集中於電視、行動通訊等業務，未明確證實退出家電市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。