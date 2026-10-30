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傳黃仁勳旁有陸間諜 紐時曝美監控

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導

紐約時報廿九日報導，美國情報機構監控發現驚人情資，一名密切接觸輝達執行長黃仁勳的星國資料中心業者陸籍高管，經官員認定為陸方間諜，涉嫌替北京蒐集情報。

新加坡資料中心業者的主管黃樂正受監控，她疑似協助將輝達的先進晶片，轉運至中國大陸，如今美國官員做出結論，她是陸方間諜，將情報洩漏給北京。

前年六月，黃仁勳與黃樂在台灣一場科技展會結束後，一同現身台北一家酒吧，與其他ＡＩ業界高階主管共飲威士忌。去年五月兩人再度被目擊一起現身。當時他們與其他ＡＩ供應商共進商務晚餐後，正離開台北一家餐廳。黃仁勳在餐廳外接受台灣記者採訪時，黃樂則在他身後等候。

約一年前美國總統川普聽取了相關情報，但決定暫不打草驚蛇，擔憂若採取行動，可能擾亂輝達的晶片銷售，並進一步為美中貿易關係添變數。美國官員早已懷疑黃樂協助陸方規避美國的制裁，以取得先進晶片。

知悉監控情況的人士表示，黃仁勳尚未收到「防諜簡報」。美國情報機關有時會向遭外國情報機構鎖定的美國民眾提供這類簡報，提醒他們可能面臨的情報威脅。相關人士表示，對黃樂的監控仍持續進行。輝達表示，黃樂與其他客戶並無不同，輝達先前也曾調查並駁斥這家新加坡公司走私晶片至大陸的指控。輝達發言人里佐說，「黃仁勳與黃女士的互動並無異常，也完全在預期之中」。

黃仁勳 間諜 監控

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