中共中央政治局委員增張升民 學者：打破軍方代表從缺局面

中共20屆五中全會今天在北京落幕。學者解析，增選張升民為中央政治局委員，打破1994年之後未在中央全會上增補中央政治局委員紀錄，這是符合現實的必然，用意在於安撫軍方。

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳對中央社表示，中共20屆五中全會會議公報宣布21大會議將於2027年下半年召開，推估沒有意外的話，接下來六中全會召開後將緊接21大會議，不會有七中全會召開。

張五岳強調反貪腐將持續進行。他說，中共20屆五中全會強調「全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏」，查核有沒有貪腐將只是「基本款」，更重要訴求在於政治忠誠與政治紀律，「21大前還會繼續再反（貪腐），會繼續從嚴治黨」。

中央軍委副主席張升民被增選為中央政治局委員。張五岳說明，先前外界提到中央政治局委員缺額將被補齊，這是不對的說法；在1994年之後，中共未在任何一次中央全會上增補中央政治局委員，張升民是破紀錄，也是符合現實的必然。

他說，增選張升民為中央政治局委員是重要的，在軍隊被整頓後，竟出現中央政治局委員沒有軍方代表的情況，為了符合現實需要，勢必得增選張升民為中央政治局委員，張升民打破1994年之後中央全會未增補中央政治局委員的紀錄。

張五岳提到，公報最後強調「全黨更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」等字句，顯示在反貪腐等整頓動作中凸顯中共領導人習近平的獨特地位、權力基礎的穩固，習在中共21大會議繼續連任是必然的、是正常的，除非其有身體狀況。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲對中央社解析，在何衛東、張又俠相繼落馬後，中央政治局沒有軍方代表，增選張升民為中央政治局委員，反映出軍方應有一定席位，也要相當程度安撫一下軍隊。

揭仲指出，原先關注中央軍委紀委書記、上將張曙光會不會進入中央軍委會，結果是「沒有」，推估原因為習提防張升民坐大。張曙光為張升民的老部下，彼此關係深厚，在軍隊高層清洗後，習更加注意不讓某個人的影響力坐大。

會議公報點出「加強國防和軍隊現代化建設」，揭仲認為，這是習做出的一個姿態，表示在軍隊整肅後，仍會給予軍隊充足資源、增強軍力，建軍計畫將會繼續推動，有安撫軍隊的作用，也有說給國際社會聽的用意。

在張升民前，前一次在中央全會上增補中央政治局委員案例為黃菊。中共14屆四中全會於1994年9月25至28日在北京舉行，會議公報指出，增選黃菊為中央政治局委員；黃菊在1994年9月至2002年10月擔任上海市委書記。