缺席長征紀念大會引關注 陸政協副主席胡春華現身五中全會

五中全會今閉幕，央視新聞聯播播出中共五中全會畫面，全國政協副主席胡春華現身。港媒明報指出，中國工農紅軍長征勝利90周年紀念大會22日召開，胡春華沒有出現在預設的位置上，引起關注。

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。為期四天的中共五中全會，出席中央委員162人，候補中央委員117人。中央委員會總書記習近平發表重要講話。

法廣（RFI）日前報導，北京上周舉行紀念長征90周年大會，中共總書記習近平率一眾高官出席，央視新聞聯播大會畫面顯示，胡春華沒有出現在主席台上預設的位置，引起了一些議論。

該文指出，習近平掌權前，中共內部有「隔代指定」接班人的規矩，胡春華和孫政是胡溫指定的接班人，兩人當時都是政治局委員，但孫政才在19大召開前幾個月遭清洗，胡春華雖保留政治局委員，但被邊緣化，直至20大退出政治局，轉任政協副主席。

分析認為，胡春華缺席這次念長征90周年大會也許有另外的原因，不一定是政治問題，只是這些事集中發生在這幾天，比較引起注意。