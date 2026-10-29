中共五中全會出席率創新低 港媒：顯示反腐需治本

中共20屆五中全會今天閉幕。港媒分析，因貪腐受處分導致出席的中央委員與中央候補委員人數比例創1978年中國改革開放以來新低，顯示反腐行動已進行10多年之際，中國需將鐵腕反腐決心與強大掌控力，轉化為探索反腐治本之策。

中共20屆五中全會29日在北京閉幕。官媒新華社披露，「出席這次全會的有，中央委員162人，候補中央委員117人。中央紀律檢查委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議」。

香港01報導指出，這說明出席中共20屆五中全會的中央委員與候補中央委員共計279人。公開資料顯示，2022年中共20大選舉產生205名中央委員、171名候補中央委員，共376人。20屆一中全會召開時，出席的中央委員有203人、候補中央委員168人。若從出席會議的中央委員與候補中央委員比例來說，出席五中全會的中央委員與候補中央委員占中共20大選舉產生人數的比例約74%。

報導表示，據官方公開資料可知，74%的出席比例是1978年中國改革開放以來的最低比例。

與此同時，20屆五中全會還審議並通過了中紀委、中央軍委的審查報告，「確認中央政治局之前作出的給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、費東斌、吳勝華、餘劍鋒、袁潔、張忠陽、溫剛、金東寒、方紅衛、方永祥開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。」

對此，報導說，「這麼多官員被確認給予處分，十分罕見」。

此外，會議公報寫道，「以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當，直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，刀刃向內、重典治亂，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患」。

會議公報還寫道，「要保持懲治腐敗高壓態勢，加強對權力運行的制約和監督，夯實崇廉拒腐思想根基，增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能。」

報導分析，從20屆五中全會中央委員與候補中央委員的出席人數比例、被確認處分的高官數量、會議公報的措 辭可看出，一方面中國領導層具有不容低估的自我革命、全面從嚴治黨的政治決心，另一方面腐敗問題依舊嚴峻複雜，越來越需要「標本兼治」。

20屆五中全會召開前夕，中共黨刊「求是」刊發了今年1月12日中共總書記習近平在20屆中紀委五次全會講話的主要內容。習近平警示，「腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石」；提出警示的同時，習近平要求「把權力關進制度籠子」、「標本兼治」、「徹底正本清源」。

報導分析，「現在來看，在反腐行動已經進行十多年的當下，為了國家長治久安，中國越來越需要將鐵腕反腐的決心與強大的掌控力轉化為勇敢探索反腐治本之策」。