中共五中全會聚焦從嚴治黨：消除黨、國家、軍隊內部嚴重隱患

中共五中全會今閉幕，審議通過了「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，並發布會議公報。相較去年四中全會，今年在經濟和涉台方面的著墨較少，主要將論述集中在從嚴治黨的面向，強調從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識全面從嚴治黨的重大意義。

為期四天的中共第二十屆中央委員會第五次全體會議閉幕，出席中央委員162人，候補中央委員117人。中央委員會總書記習近平發表重要講話。

公報指出，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，做好港澳工作和對台工作。

針對此次主軸「從嚴治黨」，公報稱，面對領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題怵目驚心的嚴峻現實，以習近平為核心的黨中央堅定不移全面從嚴治黨，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，黨在革命性鍛造中更加堅強有力。

公報表示，黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱巨，黨面臨的「四大考驗」和「四種危險」是長期的、複雜的、嚴峻的。全黨必須從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義。

針對幹部養成，公報指出，必須嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，提高培養選拔優秀年輕幹部品質，加強幹部管理監督。

公報還提到，推進不敢腐不能腐不想腐，是全面從嚴治黨的重要方略和反腐敗鬥爭的基本方針，並要加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導。

在經濟民生方面，要用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，做好安全生產、防災減災救災、食品藥品安全和社會穩定工作。同時，結合換屆抓好新任職領導班子成員特別是一把手的政績觀培訓。

公報並指出，中國共產黨第二十一次全國代表大會於2027年下半年在北京召開。

2025年四中全會以經濟發展和十五五規畫為主軸，2026年五中全會則轉向全面從嚴治黨、幹部治理及反腐敗。今年五中全會則能看到政治局人事、軍方整肅，並宣布二十一大將於2027年下半年召開。

在涉台、涉港澳方面，去年提及，促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，推動建構人類命運共同體；今年公報則僅在回顧中央政治局工作時提及「做好港澳工作和對台工作」。