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美官員稱2028年前攻台可能性降低 陸國防部：外部勢力無權干涉

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
大陸國防部發言人張曉剛主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

台灣國防部編列預算擴大與美方軍事合作，大陸國防部發言人張曉剛29日批評民進黨當局勾連外部勢力，並要求美方停止與台灣進行任何形式的官方往來及軍事聯繫。此外，針對美國官員認為中國在2028年前攻台可能性降低的說法，張曉剛重申，絕不承諾放棄使用武力。

據報導，我國防部預算「台美國防部共同合作評估案」確定升級擴大，編列3年期共4億7100萬元預算，其中就包含美國防部政策次長室、國防智庫國防分析中心將派人長期駐點在台灣國防部。

此外，香港南華早報報導，台灣國防部首度證實，編列新台幣8240萬元預算，邀請美軍印太司令部派遣退役資深將領及軍事專業人員，觀摩2026年及2027年漢光演習，評估演訓成效，並針對提升國軍聯合作戰能力提出建議，凸顯台美持續深化安全合作。

張曉剛對此表示，民進黨當局勾連外部勢力，妄圖以武力謀獨，是台海和平穩定的禍根亂源。美方應嚴格恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，以實際行動維護兩國兩軍關係穩定健康可持續發展。

軍購方面，本月中我空軍參謀長李慶然說，我國對買採購的F-16C/D戰機的AN/ALQ-254蝮蛇之盾電戰系統，部分硬體裝上飛機，但是軟體尚在研發。

張曉剛對此表示，民進黨當局妄圖以外謀獨，以武功謀獨，罔顧台灣民意，將本來可以用於改善民生的錢，浪費在購買武器、討好外部勢力上，加速把台灣推向兵兇戰危的險境，希望廣大台灣同胞認清民進黨當局台獨本質和嚴重危害，堅決反對其謀獨挑釁行徑。

現場也有提問關於大陸攻台的時間表。針對路透引述美國官員說法，中國在2028年前入侵台灣的可能性越來越小。主要原因包括在中共反腐運動背景下，軍事戰備工作出現延誤，北京方面渴望看到2028年台灣大選結果，一些中方官員希望此次選舉能催生一個更願意將台灣納入北京控制的政府。

對此，張曉剛表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，何時、以何種方式解決台灣問題，完全是中國人自己的事，外部勢力無權干涉，兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為台獨分裂活動留下任何空間。

國防 智庫 台海

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