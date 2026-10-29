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陸11月將紀念孫中山誕辰160周年 陸委會：中華民國才是正統

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸將於11月舉辦「紀念孫中山先生誕辰160周年活動」，陸委會副主委梁文傑29日重申，依照中華民國立場，孫中山先生今年已是誕辰161周年。記者陳宥菘／攝影
大陸將於11月舉辦「紀念孫中山先生誕辰160周年活動」，陸委會副主委梁文傑29日重申，依照中華民國立場，孫中山先生今年已是誕辰161周年。記者陳宥菘／攝影

大陸將於11月舉辦「紀念孫中山先生誕辰160周年活動」，陸委會副主委梁文傑今天重申，依照中華民國立場，孫中山先生今年已是誕辰161周年，並強調中華民國才是正統，孫中山的理念跟中共亦有差別。

梁文傑29日在例行記者會上表示，在中華民國的立場，孫中山先生今年已經是誕辰161周年，且中華民國紀念孫中山先生的誕辰應該從1926年就開始了，算起來中華民國紀念孫中山先生誕辰已有100年，中共紀念孫中山先生誕辰應該是1950年代以後才開始。所以到底是160周年還是161周年，「我想比較正統，當然還是以中華民國為主」。

梁文傑說，中共一向把孫中山先生當做中國革命的先行者，換言之，中共是合法的繼承人，但我們要強調，孫中山先生建立的是中華民國，不是中華人民共和國。孫中山先生的理念是「憲政民主」，並不是一個共產黨領導的一黨專政。

他續指，孫中山先生對於國家的願望是採行「王道主義」，不是現在中共每年用7%軍備擴張的「霸道主義」。大家都知道孫中山的「天下為公」理念，也絕非中共的「聽黨話、跟黨走」。正好孫中山先生誕辰紀念日接近了，「孫中山先生的理念跟中共之間的差別，大家還是要牢記」。

另外，針對中共最近2年加大宣傳紀念台灣光復，會否導致台灣失去關於光復的歷史詮釋與國際論述的主導權，梁文傑表示，台灣光復紀念日是1945年10月25號，當時是中華民國代表同盟國接受在台日軍投降，當時中共還沒有建政，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係。

梁文傑說，中共紀念台灣光復只是為了大量宣傳「兩岸一中」，我們心知肚明，「他們對不管是光復節也好，或者是國父誕辰紀念也好，目的都一樣，就是要消滅中華民國，這些都是台灣民眾要警惕的」。

孫中山 陸委會 中華民國 梁文傑

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