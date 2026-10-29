沈有忠稱從沒有台獨選項 陸委會重申無台獨問題：文字上不需要糾結

陸委會副主委沈有忠近日表示「台灣從來沒有台獨選項」，陸委會副主委、發言人梁文傑今天進一步回應指出，中華民國是主權國家，和中華人民共和國互不隸屬，所以對中華民國來說，現在沒有什麼台獨的問題，只有要不要被中共強迫統一的問題。

陸委會副主委兼發言人梁文傑29日下午主持例行記者會，就本報記者提問沈有忠之說，對兩岸互動有什麼意義？陸委會是否認為在「從來沒有台獨選項」這基礎上有機會與大陸恢復對話？等作上述回應。

梁文傑還強調，政府的兩岸政策目標就是維持和平的現狀、捍衛民主自由，這個立場不會改變。「至於一些在修辭上面或是文字上面的，就不需要再糾結」。

此前，今年5月「川習會」後，美國總統川普就涉台議題說「我不希望有人走向獨立」，隨後賴總統聽取國安團隊報告，並提出五點聲明，強調「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。不久後陸委會主委邱垂正6月接受媒體專訪時也提到，現階段沒有台獨問題，只有「被統一」問題，政府一貫地秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀。賴總統與邱垂正的說法，與去年政府部分閣員的台獨宣示，相去甚遠。

另就陸委會主委邱垂正日前接見「美國外交政策全國委員會（NCAFP）」訪團，該團才在北京與大陸國台辦主任宋濤會晤，此次來台，美方有沒有捎來大陸方面的信號？梁文傑今日對此僅表示，陸委會接待國際訪團是一個重要的業務，去年接了差不多140團，今年到9月底，接待了114團。

他說，每次國際訪賓來，他們可能事先都會到如日本、中國大陸或者菲律賓、韓國等地方，「也會把一些訊息帶來給我們」，「我們也會互相交換一下雙方所知道的一些比較重大的消息」，所以每一次跟訪賓互動都是很珍貴的互相交流的場域。

他並未透露美方訪團具體交流的內容。