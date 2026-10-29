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巴基斯坦一度對台關閉領空 北京重彈一中是國際共識舊調

中央社／ 台北29日電
中國外交部發言人郭嘉昆。路透
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

針對巴基斯坦一度以「一中政策」為由拒絕台灣航空公司進出領空，中國外交部發言人郭家昆今天聲稱，「一個中國原則」是「國際社會廣泛共識」，並宣稱台灣民眾的國際出行沒有障礙。

北京日報app報導，29日在中國外交部例行記者會上有外媒提問，指巴基斯坦國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）28日表示，對來自台灣的航空公司關閉領空，以堅持「一個中國」政策，這也是全球第1個採取類似措施的國家，要求中方評論。

郭嘉昆聲稱，「『一個中國原則』是國際社會廣泛共識」。據中方瞭解，「台灣民眾的國際出行沒有障礙」。

外媒報導，在巴基斯坦相關舉動引發外界關注後，巴基斯坦民航局改變作法，已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

行政院發言人李慧芝今天表示，巴基斯坦扈從中國，無視國際規範與現實，進行衝擊飛安、貶抑台灣主權將空域政治化的行徑，行政院表達「高度遺憾」。

她並表示，尊重台灣民航業者基於飛航安全、飛行時間及成本等考量，進行最佳效益路線之規劃。交通部跟民航業者保持密切聯繫，並給予必要協助。

巴基斯坦 北京 對台 一中政策

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