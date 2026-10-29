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港媒分析姆巴佩事件 稱「辱毛」成新時代禁忌、又遇上紀念長征90周年

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
法國球星姆巴佩近期在中國大陸捲入「辱華」失言風波。 路透
法國球星姆巴佩近期在中國大陸捲入「辱華」失言風波。 路透

法國球星姆巴佩因受訪時提到喜歡「毛澤東換臉迷因」、又指毛是「獨裁者」，在中國大陸引發「辱華」失言風波。港媒分析，涉及毛澤東的評價已成為大陸「新時代一條紅線」，尤其近期中共紀念長征90周年，大陸官方強調長征途中確立「毛核心」地位，對長征勝利具有決定性意義，進而呼籲新長征要擁護「習核心」，於是姆巴佩此時此言更是「撞上槍口」。

港媒《明報》「中國透視」專欄29日分析，毛澤東是中共、中華人民共和國主要締造者，被戲稱為「毛太祖」，但外界對毛的評價兩極，有視為「人民大救星」，有人認為他執政期間發動反右、大躍進、文革等政治運動，傷痕纍纍。1980年10月，中共中央召開4,000人幹部大會，討論《關於建國以來若干歷史問題的決議》（草稿），當時黨內對毛的評價分歧就很大。

文章引述大陸法學家郭道暉當年作為大陸全國人大小組秘書，2010年在《炎黃春秋》撰文披露上述會議細節。不少老幹部「劫後重生」，口出「大不敬」話語，如中共上將張愛萍說，王明是言必稱希臘，毛澤東是言必稱秦始皇。經濟學家孫冶方說，毛澤東線裝書看得太多，把封建社會帝王將相的權謀用到黨內鬥爭上。曾任大陸副總理的方毅最為激烈，稱「連朱元璋也不如他」，因《明史》寫朱元璋只稱「聖德有虧」。

文章指，後來鄧小平一錘定音，強調「對於毛澤東同志的錯誤不能寫過頭。寫過頭，給毛澤東同志抹黑，也就是給我們黨、我們國家抹黑」，因此《歷史決議》仍強調毛澤東功績是第1位、錯誤第2位。儘管如此，此後30多年大陸社會對毛澤東仍有不少非議，官方「睜隻眼、閉隻眼」，郭道暉文章亦因此得以發表。

文中分析，中共十八大（2012年）以來，「最高領導人正本清源」，認為過去意識形態「寬軟鬆」，堅決反對「非毛化」，指出如果當時「全盤否定了毛澤東，就會天下大亂」。在2次毛澤東誕辰講話更是高度「尊毛」，首次指出毛澤東是「中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者」；2013年10月，《中國社會科學報》發表「毛澤東不是獨裁者」的署名文章為毛澤東正名。中共建黨百年之際推出的新版《中國共產黨簡史》，文革不再單獨成章，並淡化了發動者的錯誤。

文中列舉，近年在大陸，涉及毛澤東的評價成為「新時代一條紅線」，《炎黃春秋》遭遇整肅，名存實亡；2015年央視主持人畢福劍因在私人飯局「辱毛」丟了飯碗；今年8月，「辱毛」的旅美異議藝術家高兟被以「侵害英雄烈士名譽罪」判刑3年，在此背景之下，姆巴佩遭到全面封殺、口誅筆伐就不難理解了。

姆巴佩 禁忌 毛澤東

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