剛在北京會過宋濤 美智庫再訪邱垂正

陸委會主委邱垂正昨接見長年穿梭於兩岸的美國智庫「美國外交政策全國委員會」訪問團時表示，兩岸要真的把心打開來聊，何必先在門口設那麼多路障呢？值得注意的是，該團上周才在北京訪問，期間也會見了大陸國台辦主任宋濤。

根據陸委會臉書，邱垂正昨日接見由艾略特率領的訪團，貼文形容道，「今天接待遠道而來的老朋友，泡茶開講格外熱絡」。由於美方剛結束北京、上海的行程，陸委會調侃稱，當雙方聊起對岸的交流氛圍，提到台灣言必稱一中框架，「連老朋友都忍不住感嘆，這套劇本真是了無新意」，「主委聽了也是會心一笑，兩岸要真的把心打開來聊，何必先在門口設那麼多路障呢？」貼文表示，邱垂正強調真正的交流不需要預設框架與前提。只要雙方秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則坐下來理性對話，就能找到雙贏的解方。

貼文最後說「大門隨時都敞開著」。文末還附上主題標籤「好好坐下來聊是有多難？」據陸方消息，此前宋濤於北京會見艾略特一行時表示，希望美方恪守一中原則，反對台獨，支持中國統一。

此外，藝人蔡康永日前發文稱「我沒有支持過台獨」，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上重申在大是大非問題上，「不存在任何模糊空間」，並指出「希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮」，多做促進兩岸交流合作的事。台媒追問，是否依然歡迎蔡康永到大陸交流跟發展？陳斌華僅表示「已作出回應」。

至於大陸演員張凌赫申請赴台遭拒絕，陸委會的理由包含他曾多次PO文貶損我國地位。陳斌華則回應，大陸的演藝人員期盼國家統一，反對台獨分裂，天經地義。他並指，民進黨當局以根本站不住腳的理由，拒絕廣受台灣觀眾喜愛的大陸藝人赴台，不得人心。他重申樂見兩岸同胞加強交流互動，包括大陸藝人赴台交流。