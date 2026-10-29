打破數百年制度壁壘 陸發起「聯合國可轉讓貨物單證公約」26國參與

大陸所發起的《聯合國可轉讓貨物單證公約》，簽約儀式廿六日在加納首都阿克拉舉行，包括大陸、加納在內的廿六個國家成為《公約》首批簽約國。《公約》通過在國際規則層面創設適用於所有跨境運輸方式的「可轉讓貨物單證」，打破數百年來只有海運提單才能代表貨權的制度壁壘。

大陸商務部副部長蔣成華出席簽約儀式並代表大陸政府簽署公約。蔣成華表示，該制度創新填補了國際規則空白，為跨境運輸單證的融資交易提供國際法治保障，將有效緩解企業參與國際貿易的資金壓力，降低跨境陸上貿易交易成本，為全球貿易高質量發展注入新動能。

蔣成華也表示，大陸願與各締約國一道，盡快完成國內審批程序，也期待更多國家加入《公約》，使《公約》紅利惠及更多國家，為全球貿易繁榮和各國人民福祉做出貢獻。加納貿易、農商與工業部長伊麗莎白．奧福蘇—阿賈雷表示，加納作為《公約》首批簽署國之一，將隨後跟進立法並試點可轉讓貨物單證。

聯合國國際貿易法委員會秘書長安娜．喬賓—布萊特說，該公約有助於減少不確定性、增強韌性、促進貿易融資、支持貿易數位化，並提高國際供應鏈效率。她對大陸政府將《公約》項目提交聯合國國際貿易法委員會表示感謝。

據指出有六十餘國和地區代表團共約四百人參加了《公約》簽約儀式。《公約》此後將在紐約聯合國總部開放供各國簽署。該《公約》由大陸發起並引領達成，經第八十屆聯合國大會於去年十二月審議通過。《公約》創設適用於所有跨境運輸方式的「可轉讓貨物單證」，打破數百年來只有海運提單才能代表貨權的制度壁壘。

聯合國官網曾指出，這一具有里程碑意義的條約將海運提單長期確立的優勢拓展至所有運輸方式。通過一份紙質或電子形式的單一可轉讓單證，即可代表經由公路、鐵路、航空或海運運輸的貨物，有史以來尚屬首次。該公約為在途貨物創設了一種新型貨物單證，允許貨物在運輸途中靈活轉賣或用作抵押。這既方便企業獲取所需融資，也能確保貨物無論採用何種運輸方式，即便遭遇意外情況仍可正常流轉。