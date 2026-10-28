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解放軍歷經大清洗高層缺員 林和立：中共2027年不會對台動武

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立。記者陳宥菘／攝影
美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立。記者陳宥菘／攝影

中共解放軍近年經歷大清洗，美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立今天在一場講座上表示，解放軍高層將領嚴重缺員，目前無力對台灣發動戰爭，研判解放軍不會在2027年攻台。他還提到，在明年中共二十一大前，習近平在重新組建中央軍委上面臨巨大困難。

中研院社會所、台灣香港研究學會28日舉辦講座，邀請林和立以「習近平與中國的未來：從中共中央五中全會到2027年中共二十一大之展望——兼論對香港的啟示」為題進行發表。林和立指出，解放軍正常情況下有33至34名上將，但目前僅剩下4至5名，大部分的上將都被清洗掉了。

（編按：解放軍現有6名上將，包括中央軍委副主席張升民、國防部長董軍、東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延，今年7月新晉中央軍委紀委書記兼監委主任張曙光、空軍司令員王剛）

林和立表示，高層將領的嚴重缺員，使得解放軍目前根本不具備對台發動戰爭的能力。加上對台軍事行動需要全社會總動員及大規模物資囤積，因此他認為外界討論大陸未來幾年「解放台灣」的死線不會發生，「我不認為解放軍會在2027年對台灣採取行動」。他表示，「這對台灣來說是好消息」，但也提醒大陸在台灣周邊的灰色地帶侵擾將會加劇。

中共目前正在北京召開二十屆五中全會，這場會議被視作為明年二十一大換屆鋪路，因此會否增補中央軍委備受矚目。經過習近平的整肅，目前中央軍委僅剩兩人，包括習近平本人，以及負責軍紀、非指揮官出身的張升民。

林和立表示，儘管明年二十一大將確定新一屆中央軍委名單，但在目前已減少到僅剩兩人的中央軍委的情況下，習近平在重新組建中央軍委陣容時將面對巨大的困難。

林和立指出，五中全會後，習近平與領導層絕不會發生變化，習還將在明年的二十一大順利連任，並至少穩定執政至2032年二十二大召開時，屆時他將79歲，所要面對的挑戰在於健康狀況與精力。他並提到，習近平推動的反腐敗運動為自己在高層，包括解放軍中樹敵無數，研判習近平為了權力延續，會在二十二大之前暫停反腐運動，否則他將無法繼續執政。

解放軍 中共 動武

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