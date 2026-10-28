學者：中共五中全會為21大鋪路 習近平料連任3職未見接班人

中共五中全會正在北京召開。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立今天表示，這次全會將為明年的中共21大鋪路。他認為，即使習近平的施政受到批評，仍會在21大連任國家主席、中共中央總書記及中央軍委主席3個職位。

林和立今天出席「習近平與中國的未來：從中共中央五中全會到2027年中共二十一大之展望」講座時指出，習近平自2012年起執政，近年健康狀況也備受關注。這次五中全會的小組討論，預料也會檢視習近平執政14年來的表現及健康狀況。

他表示，不少評論認為，習近平施政備受批評，在這次五中全會他可能面臨強大壓力，甚至被迫放棄3個主要職位之一。但林和立認為，習近平將能保住全部職位，並在明年的中共21大贏得第4個任期，繼續擔任中國最高領導人，直至2032年底召開的中共22大；屆時習近平將79歲。不過，目前仍看不到習近平指定接班人。

林和立又指，五中全會也會討論中共高層人事變動，包括下任國務院總理、全國人大委員長及全國政協主席等人選，並將在明年21大確定。按照中共「七上八下」的潛規則，即67歲仍可留任、68歲則須退休；現任政治局委員中，除了國務院常務副總理丁薛祥外，包括總理李強及中共中央辦公廳主任蔡奇等人都可能退下來。

他表示，目前上海市委書記陳吉寧被看好出任總理並進入政治局常委；中共中央統戰部長李干杰則可能兼任全國政協主席，並進入政治局常委。

林和立表示，五中全會期間將可見到一批1970年代出生的官員冒起，例如山西省省長盧東亮、福建省委副書記郭寧寧、青海省委副書記諸葛宇杰，以及上海市市長朱忠明等。這批1970年代、接近1980年代出生的新一代官員成長於改革開放時期，他們對中國治理的理念值得留意。

不過，林和立指出，習近平目前選人的標準仍集中於高度忠誠。近期中共「求是」雜誌披露習近平今年初的反腐講話，警告黨內存在「形形色色的兩面派」；這些人高喊忠誠，實際上卻陽奉陰違。

這次五中全會將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。林和立表示，習近平是一個保守的人，更像是毛澤東的追隨者。習近平相信「治國先治黨」，或可稱為「自我完善主義」，即中共可以依靠自身資源解決問題，不需要走出黨的體制框架，例如推動人民監督政府、賦予知識分子更多權力等。

不過，林和立表示，習近平過去的反腐運動清洗了大批官員，中央軍委也由原本7人減至2人；由於樹敵過多，他認為習近平可能需要在中共22大前暫時放緩反腐運動。