美智庫才赴北京見宋濤！邱垂正接見訪團：兩岸交流不需預設框架與前提

陸委會主委邱垂正今日接見美國智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團時表示，真正的交流不需要預設框架與前提，只要兩岸秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則坐下來對話，就能找到雙贏的解方。NCAFP上周才在北京訪問，期間也會見了大陸國台辦主任宋濤。

根據陸委會臉書，邱垂正28日接見NCAFP會長艾略特（Susan Elliott）率領的訪團，貼文形容道，「今天接待遠道而來的老朋友，泡茶開講格外熱絡」。由於NCAFP訪團剛結束北京、上海的行程，陸委會貼文稱，當雙方聊起對岸的交流氛圍，只要提到台灣，言必稱一中框架，「連老朋友都忍不住感嘆，這套劇本真是了無新意」，「主委聽了也是會心一笑，兩岸要真的把心打開來聊，何必先在門口設那麼多路障呢？」

貼文表示，邱垂正特別強調，真正的交流不需要預設框架與前提。只要雙方秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則坐下來，展開健康、有序的理性對話，就能真正化解分歧、找到雙贏的解方。

貼文最後說，溝通的鑰匙其實很簡單，多一點善意與彈性，少一點僵化的政治前提，大門隨時都敞開著。文末還附上hashtag（主題標籤）「好好坐下來聊是有多難？」

據大陸國台辦旗下「中國台灣網」20日報導，國台辦主任宋濤當天在北京會見艾略特率領的NCAFP代表團。宋濤表示，將促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。希望美方恪守一中原則，反對台獨，支持中國統一。

報導稱，美方表示，美中兩國保持密切溝通至關重要，兩岸交流合作和融合發展有利於台海地區和平穩定。

NCAFP成立於1974年，是紐約具代表性的知名智庫之一，長年穿梭於兩岸，促進美國與亞太地區的交流，也關注台海議題。訪團此次來台，已於27日獲副總統蕭美琴、外交部長林佳龍接見。

另，據陸委會臉書28日消息，陸委會副主委沈有忠接連兩天接見笹川和平基金會美國分會（Sasakawa USA）與加拿大國安事務訪問團，雙方深入探討亞太區域安全、菲律賓海周邊國家合作及灰色地帶衝突。加拿大訪團更特別關注中共對我介選、跨境鎮壓，以及如何管理交流中的統戰風險等議題。

陸委會表示，沈有忠向國際友人清楚畫下重點：台灣位處第一島鏈的核心戰略樞紐，是抵禦威權擴張的最前線，來自中國的極限施壓從沒少過，但我們很挺、也沒在怕。