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習近平整肅共軍…34名上將剩5名 學者：高層將領被嚴重掏空不具攻台條件

中央社／ 台北28日電
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共總書記習近平近年大規模整肅共軍。資深中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）研究員林和立今天表示，共軍原本約有33至34名上將，如今只剩約4至5名；在高層將領被嚴重掏空、裝備不足的情況下，共軍目前不具備對台灣發動戰爭的條件。

林和立今天出席「習近平與中國的未來：從中共中央五中全會到2027年中共二十一大之展望」講座時指出，在正常情況下，解放軍約有33至34名上將，但目前僅剩4至5名，包括中央軍委副主席張升民、海軍出身的國防部長董軍、空軍出身的東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延。他認為，習近平的反腐運動已經嚴重削弱中共解放軍的力量。

他並表示，中共中央軍委已由7人大減至2人，僅剩中央軍委主席習近平及副主席張升民。按照中共慣例，明年召開的中共21大將確立新的中央軍委人事布局；但由於高層將領大量被整肅，習近平在重新組建中央軍委方面正面臨巨大困難。

林和立說，外界有預測認為解放軍可能在2027至2029年間攻台，但他認為，對台作戰將是一場「全國總動員的行動」，需要在中國主要城市囤積糧食、全面動員民眾與後備軍人等。以目前解放軍高層人力不足、裝備不足等情況來看，共軍目前並不具備對台發動戰爭的條件。

他直言，「這對台灣來說是好消息」；不過，解放軍在台海周邊的「灰色地帶」侵擾行動仍會持續。

林和立還指出，習近平的反腐運動可能已經反噬到他本人。例如，已落馬的前中央軍委副主席張又俠在解放軍將領之間仍然相當受歡迎。早前媒體報導的電視畫面顯示，前中央軍委聯合參謀部參謀長李作成現身中國國慶招待會。由於李作成與張又俠關係密切，李作成的露面顯示，習近平持續不斷地反腐整肅，可能已促使黨內及軍中的反對力量團結起來對抗他。

習近平 共軍 掏空

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