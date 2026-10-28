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姆巴佩陷入辱華風波 皇馬發聲明致歉：給大陸人民帶來不適

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，28日發布致歉聲明，稱俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，希望繼續加強與大陸及其人民之間的友誼和感情。路透
陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，28日發布致歉聲明，稱俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，希望繼續加強與大陸及其人民之間的友誼和感情。路透

陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，28日發布致歉聲明，稱俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，希望繼續加強與大陸及其人民之間的友誼和感情。

皇馬28日在X上發布聲明，稱謹就本俱樂部球員姆巴佩近期的言論可能給大陸人民帶來的不適，表示歉意。

聲明說，「本俱樂部始終高度尊重中國及其歷史、文化和人民，也十分珍視數以百萬計熱愛和支援皇家馬德里的中國球迷」。

皇馬表示，俱樂部與姆巴佩一同公開道歉，重申對尊重、共存和文化理解價值觀的承諾，並希望能繼續加強與大陸及其人民之間的友誼和感情。

姆巴佩日前在接受法國媒體訪問時發表涉華言論，在大陸引發強烈反彈，多家企業宣布終止與他的合作。央視停止轉播西甲聯賽，下架姆巴佩代言的廣告。

姆巴佩本人和西甲聯盟、西甲聯盟主席均已道歉，輿論認為皇馬作為俱樂部也難辭其咎，應該公開道歉。

大陸中央廣電總台體育青少中心發言人28日表示， 姆巴佩本人是皇馬球員，皇馬俱樂部難辭其咎，並指「在皇馬的道歉沒有到位之前，一切免談」。

針對姆巴佩本人的致歉，大陸外交部發言人郭嘉昆28日表示，「我們重視當事人作出的道歉」。

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