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對台跨境鎮壓大陸喊「栽贓」 陸委會：不承認不令人意外

中央社／ 記者李雅雯台北28日電

相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害涉及中共跨境鎮壓，中國大陸國台辦指稱是「栽贓抹黑」；陸委會回應，犯罪者不會承認自己犯罪，國台辦不承認完全不令人意外。

大陸委員會（陸委會）回應，從總統賴清德家人遭跟拍、副總統蕭美琴出訪遭策畫車輛追撞、立委沈伯洋遭跟監、印太戰略智庫執行長矢板明夫遭毆打到黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍，「相關事證都顯示中共就是背後黑手」。

陸委會表示，犯罪者當然不會承認自己犯罪，國台辦不承認完全不令人意外。政府不容許境外勢力以暴力或恐嚇壓制台灣人民的言論自由，對於涉及跨境鎮壓的不法行為，政府必將依法追究。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天上午在例行記者會上對於黃逸豪遭跨境鎮壓一案表示，民進黨慣於在選舉時栽贓抹黑大陸，企圖從中謀取政治利益，台灣有識之士的批評充分說明，謠言不可能欺世。

新北地檢署日前偵結黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案，依涉犯重傷害未遂、違反個資法等罪嫌起訴5人。新北地檢署在新聞稿中提到，被告5人涉嫌接受暱稱「K」的大陸地區人士指示及資金挹注。

陸委會副主委兼發言人梁文傑22日在例行記者會上表示，跨境鎮壓目前未能被以法律規範，政府正在研議修正反滲透法等法規，如果行政院提出修正版本，期望朝野各政黨立委支持，把法律漏洞補起來。

陸委會 對台 國台辦

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