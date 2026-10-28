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張凌赫被拒來台 陸委會：政治意圖操作令人反感「有權不歡迎」

中央社／ 台北28日電
中國男星張凌赫申請來台被拒。圖／取自張凌赫微博
中國男星張凌赫申請來台被拒。圖／取自張凌赫微博

中國大陸男星張凌赫申請來台被拒，中國大陸國台辦批評，拒絕其赴台的理由「站不住腳」；陸委會回應，張凌赫配合中共對台統戰，政治意圖操作令人反感，有權不歡迎張凌赫來台。

大陸委員會（陸委會）回應，兩岸交流應秉持對等尊嚴原則，張凌赫多次發文貶損我國地位，近期積極配合中共對台統戰宣傳，這種明顯帶有政治意圖的操作讓國人反感，當然有權不歡迎他來台灣。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天上午在例行記者會上表示，大陸演藝人員期盼「國家統一、反對台獨分裂」是理所當然；民進黨以站不住腳的理由拒絕大陸藝人赴台，「不得人心、必遭反對」。

陳斌華表示，樂見兩岸加強交流互動，包括大陸藝人赴台交流。

中國大陸國台辦21日透過例行記者會上記者問答披露，張凌赫申請來台被拒絕。

陸委會彼時表示，張凌赫曾多次貼文貶損我國地位，對岸也曾刻意安排其到統戰平台海峽論壇演講，這次申請來台的目的不明確，該案已經否准。歡迎對岸藝人來台交流，但是不能有統戰色彩。

陸委會副主委兼發言人梁文傑22日在例行記者會上說明，這個申請案沒有對外公開，主辦單位也未對外公布，為什麼國台辦會主動安排媒體在記者會上提問放出消息，「顯然背後看起來是有人在安排這個事情，所以我們講說不能夠有統戰色彩，就是這個意思」。

梁文傑強調，政府的態度為，歡迎兩岸人民交流，但是不能成為一個統戰活動、不能染上統戰色彩。後續會觀察張凌赫日後言行，如果觀察一段時間以後沒有，有人要再邀請他來台，當然還有機會，「青山綠水，有緣還能再見」。

張凌赫 政治 台獨 陸委會 國台辦 大陸

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