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德總理梅爾茨籲減少對陸單向依賴 北京盼德歐保持客觀理性

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
德國總理梅爾茨。美聯社
德國總理梅爾茨。美聯社

德國總理梅爾茨呼籲相關國家減少對中方的依賴。大陸外交部發言人郭嘉昆28日表示，中德、中歐經濟互補、產業互嵌，務實合作的底色是互利共贏，希望德方、歐方保持客觀理性，同中方相向而行。

梅爾茨27日在新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院主辦的第49屆新加坡講座上致辭時稱，支持歐盟與東協以及「跨太平洋夥伴全面進展協定」成員達成大型區域自由貿易協定，共同應對大國博弈加劇帶來的經貿不確定性。

提及對陸政策，他主張透過去風險和多元化，找出並減少供應鏈、技術和原材料方面不健康的單向依賴；不過，他也重申去風險與多元化不等於脫鉤。

郭嘉昆28日在例行記者會上回應梅爾茨相關發言時強調，大陸一貫主張開放合作，致力於同各方一道維護全球產業鏈、供應鏈穩定安全，為世界經濟提供更多動能與確定性。

郭嘉昆指出，中德、中歐經濟互補、產業互嵌，務實合作的底色是互利共贏，希望德方、歐方保持客觀理性，同中方相向而行，成為彼此可信賴、可預測的合作夥伴，透過對話磋商化解矛盾分歧，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，為企業合作提供更多確定性。

另一方面，德國總統史坦麥爾27日抵達安徽省會合肥，開啟對大陸為期五天的國事訪問。他在訪問安徽期間，參觀李鴻章故居和駱崗公園，並訪問德國品牌福斯汽車合肥基地。

梅爾茨 北京 總理

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