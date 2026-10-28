快訊

王偉忠預告「他終於來了！」 蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍代表團赴法國、德國 舉行防務戰略磋商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共解放軍戰略磋商代表團，於10月21日至28日赴法國、德國舉行磋商。路透
中共解放軍戰略磋商代表團，於10月21日至28日赴法國、德國舉行磋商。路透

中共解放軍戰略磋商代表團，於10月21日至28日赴法國、德國舉行磋商，與外方圍繞兩國兩軍關係、國際和地區安全形勢及其他共同關心的問題深入交換意見，一致同意繼續在防務領域加強戰略溝通、增進瞭解互信、拓展交流合作。

此次磋商是中歐防務交流的延續。中德自2002年啟動首輪防務戰略磋商，機制已運行多年；中法今年10月10日剛舉行第二十八次戰略對話，雙方在核能、航空航太、人工智慧等領域的合作及台灣問題上均有明確表態。此次防務磋商與上述外交互動一脈相承，屬中歐戰略溝通的組成部分。

大陸國防部長董軍，曾於2025年5月11日至17日率團訪問法國、德國，並出席在德國柏林舉行的第六屆聯合國維和部長級會議。此訪是時隔多年大陸國防部長首次訪問西方大國，受到廣泛關注。

北京晚報、財聯社報導，董軍於2025年5月12日訪問法國期間與時任法國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍務實交流合作達成共識。會談前，勒科爾尼為董軍訪法舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

董軍於2025年5月15日應邀訪問德國期間與德國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍務實交流合作達成共識。

共軍 戰略 兩國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸赴菲律賓參加東協防長擴大會議 陸媒：級別「16年來最低」

地緣變局／川普務實交易 我陷美中共管風險

東協+1防長會議 美戰爭部長籲制定防務合作框架

德總理訪問亞洲涉中談話 北京：盼德國與歐洲保持理性

相關新聞

姆巴佩風波 陸央廣總台不接受皇馬態度：道歉沒到位前一切免談

陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，解釋稱姆巴佩無意冒犯，並強調球員有權表達個人觀點。大陸中央廣播電視總台稱不認可皇馬的解釋，並針對皇馬稱與中國贊助商合作關係未變的說法回應稱，在皇馬道歉到位前，「一切免談」。

澳洲向大陸返還2件流失文物 北宋皇陵文、武官像頭部

當地時間28日下午，大陸國家文物局在澳洲國立美術館接收澳洲向大陸返還的2件流失文物，分別為北宋皇陵永昌陵文官像頭部和永裕陵武官像頭部。

姆巴佩中英法3語致歉後解除抵制？ 陸外交部：我們重視當事人的道歉

法國球星姆巴佩受訪時表示「最愛毛澤東換臉迷因照」，並稱毛為「獨裁者」等言論，在大陸引發強烈反彈後道歉，先前批評姆巴佩「傷害中國人民感情」的大陸外交部發言人郭嘉昆28日回應，「我們重視當事人作出的道歉。」

曾為陸外長熱門人選…劉建超疑遭「斷崖式貶官」 傳問題比秦剛嚴重

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）本週在北京登場，主要議題是「全面從嚴治黨」，外界普遍預期將有新一波反腐、強化幹部忠誠的措施。五中全會開幕之際，香港《明報》週二（10月27日）引述消息指，前中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超本屆將被逐出中央委員會。

日本前首相福田康夫逝世 習近平未按慣例向高市早苗致唁電

日本前首相福田康夫逝世，中國國家主席習近平向其家屬而非向日本首相高市早苗致唁電。在日本前首相村山富市和安倍晉三去世時，習...

瑞士聯邦主席帕姆蘭將訪中國大陸 與習近平會面

大陸外交部28日宣布，瑞士聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）將於10月30日至11月1日赴陸進行工作訪問，並與大陸國家主席習近平會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。