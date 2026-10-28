共軍代表團赴法國、德國 舉行防務戰略磋商

中共解放軍戰略磋商代表團，於10月21日至28日赴法國、德國舉行磋商，與外方圍繞兩國兩軍關係、國際和地區安全形勢及其他共同關心的問題深入交換意見，一致同意繼續在防務領域加強戰略溝通、增進瞭解互信、拓展交流合作。

此次磋商是中歐防務交流的延續。中德自2002年啟動首輪防務戰略磋商，機制已運行多年；中法今年10月10日剛舉行第二十八次戰略對話，雙方在核能、航空航太、人工智慧等領域的合作及台灣問題上均有明確表態。此次防務磋商與上述外交互動一脈相承，屬中歐戰略溝通的組成部分。

大陸國防部長董軍，曾於2025年5月11日至17日率團訪問法國、德國，並出席在德國柏林舉行的第六屆聯合國維和部長級會議。此訪是時隔多年大陸國防部長首次訪問西方大國，受到廣泛關注。

北京晚報、財聯社報導，董軍於2025年5月12日訪問法國期間與時任法國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍務實交流合作達成共識。會談前，勒科爾尼為董軍訪法舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

董軍於2025年5月15日應邀訪問德國期間與德國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍務實交流合作達成共識。