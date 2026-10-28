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姆巴佩風波 陸央廣總台不接受皇馬態度：道歉沒到位前一切免談

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
法國球星姆巴佩在中國大陸有廣大球迷，圖為姆巴佩代言的瓶裝飲品。路透
法國球星姆巴佩在中國大陸有廣大球迷，圖為姆巴佩代言的瓶裝飲品。路透

陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，解釋稱姆巴佩無意冒犯，並強調球員有權表達個人觀點。大陸央廣播電視總台稱不認可皇馬的解釋，並針對皇馬稱與中國贊助商合作關係未變的說法回應稱，在皇馬道歉到位前，「一切免談」。

西班牙媒體「OK日報」（OK Diario）27日報導，皇馬就姆巴佩言論風波表態，說俱樂部與大陸贊助商的合作關係沒有變化，並稱商業合作夥伴理解相關語境。皇馬也稱姆巴佩從未有意冒犯，同時主張球員有權表達個人看法。

央視體育報導，大陸央廣總台體育青少中心發言人28日回應時說，已經注意到皇馬的公開表態。發言人稱，西甲聯盟主席等相關方，27日起已多次給總台發函表示公開道歉。

總台認為，姆巴佩的出格言論已經造成了對中國人民的傷害，觸犯了底線，也超出言論自由的範圍。姆巴佩本人是皇馬球員，皇馬俱樂部難辭其咎。「故此，我們不認可皇馬方面堅持認為的姆巴佩『從未有意冒犯、同時主張球員有權表達個人主張』的解釋，不接受皇馬這樣的態度。」

至於皇馬稱「俱樂部與中國贊助商的合作關係沒有變化」，發言人表示不予鑑別真偽，但發言人重申，傷害中國人民感情的言行，自然會遭到中國社會各界的共同抵制，「希望皇馬不要一廂情願做白日夢。在皇馬的道歉沒有到位之前，一切免談。」

陸媒《環球時報》也於28日發布題為「姆巴佩事件，皇馬俱樂部休想蒙混過關」的評論，指姆巴佩之所以翻車，與皇馬長期的放任不無關係。

文章列舉皇馬先前多起涉華爭議，指俱樂部曾以「個別球迷行為」或球員「個人表達」為由淡化責任，卻在球迷行納粹禮、另名球星維尼修斯遭遇種族歧視等事件中迅速發表聲明、予以譴責。

文章認為，這種反差，暴露出皇馬長期以來對中國公眾情感底線的選擇性無視。文章也稱，如果皇馬真的珍視自己在中國市場經營多年的品牌聲譽，真的在意中國球迷的情感，就應當拿出誠意，向所有中國公眾作出正式、鄭重的道歉，並對涉事的姆巴佩做出公正的處罰。

姆巴佩 央廣 皇馬 大陸 辱華

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