曾為陸外長熱門人選…劉建超疑遭「斷崖式貶官」 傳問題比秦剛嚴重

（德國之聲中文網）中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）本週在北京登場，主要議題是「全面從嚴治黨」，外界普遍預期將有新一波反腐、強化幹部忠誠的措施。五中全會開幕之際，香港《明報》週二（10月27日）引述消息指，前中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超本屆將被逐出中央委員會。

該報以遭「斷崖式貶官」形容劉建超。據匿名知情者說法，曾是「正部級」的劉建超，今年初被中央紀律檢查委員會（中紀委）認定「嚴重違法違紀」，因此被降為「處級」，是否保留黨籍未知。

消息人士還稱，跟前外長秦剛比起來，「劉建超的問題嚴重很多」。2023年夏天，秦剛突然停止出現在公眾場合；他消失大約一個月後，官方宣布他已被解職。隔年，中國官媒消息陸續傳出，稱他已請辭人大代表和中央委員會委員職務。

秦剛為何下台，官方並未正式公布原因。《華爾街日報》、Politico等媒體曾有「婚外情」、「向西方洩漏軍事機密」等各種揣測，皆未獲證實。

劉建超曾被視為外長熱門接班人選。在秦剛下台後，由王毅回鍋接任，但當時外界認為這只是短期的過渡安排，接下來可能交棒給劉建超。2024年，劉建超曾赴美會晤時任國務卿布林肯（Antony Blinken）等美國高官。

然而，正如秦剛，劉建超去年也消失了好幾個月，之後中聯部突然在2025年10月宣布部長換成劉海星。《華爾街日報》曾有消息指劉建超「涉嫌腐敗、違反黨紀」；中國官方並未公開說明他被撤換的理由。

劉建超畢業於北京外國語大學，曾赴英國牛津大學留學。他當過中國外交部發言人，也曾派駐菲律賓、印尼等國。值得注意的是，劉建超有一段時間從外交轉往反腐工作，是推動「獵狐行動」的重要人物，主要負責抓捕涉嫌貪腐的海外逃犯。他在2018年重返外交領域。

2022年起，劉建超擔任中聯部長。中聯部的核心業務是中國共產黨對外工作；據其官網說明，黨的對外工作扮演「國家總體外交的重要組成部分和中國特色大國外交的重要體現，責任重大」。

路透社、《紐約時報》2024年的報導曾引述多位與劉建超交手過的人士，稱劉建超英語流利，而且跟一般中國官員相比較不拘謹，「言談中帶著一種鬆弛的自信」。在外交界，劉建超曾被視為中國逐漸告別「戰狼外交」、轉而強調「魅力攻勢」的要角。

劉建超最後一次以中聯部長身分出席公開活動是去年7月，當時他正出訪阿爾及利亞，此前還到過南非和新加坡。

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