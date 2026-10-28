快訊

王偉忠預告「他終於來了！」 蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪

不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒

獨／金鐘鏡頭拍到黃鐙輝「喉部異常凸起」！粉絲寫信提醒 老婆急帶他就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

曾為陸外長熱門人選…劉建超疑遭「斷崖式貶官」 傳問題比秦剛嚴重

德國之聲／ 德國之聲
五中全會開幕之際，香港《明報》引述消息指，前中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超本屆將被逐出中央委員會。 中新社
五中全會開幕之際，香港《明報》引述消息指，前中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超本屆將被逐出中央委員會。 中新社

（德國之聲中文網）中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）本週在北京登場，主要議題是「全面從嚴治黨」，外界普遍預期將有新一波反腐、強化幹部忠誠的措施。五中全會開幕之際，香港《明報》週二（10月27日）引述消息指，前中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超本屆將被逐出中央委員會。

該報以遭「斷崖式貶官」形容劉建超。據匿名知情者說法，曾是「正部級」的劉建超，今年初被中央紀律檢查委員會（中紀委）認定「嚴重違法違紀」，因此被降為「處級」，是否保留黨籍未知。

消息人士還稱，跟前外長秦剛比起來，「劉建超的問題嚴重很多」。2023年夏天，秦剛突然停止出現在公眾場合；他消失大約一個月後，官方宣布他已被解職。隔年，中國官媒消息陸續傳出，稱他已請辭人大代表和中央委員會委員職務。

秦剛為何下台，官方並未正式公布原因。《華爾街日報》、Politico等媒體曾有「婚外情」、「向西方洩漏軍事機密」等各種揣測，皆未獲證實。

劉建超曾被視為外長熱門接班人選。在秦剛下台後，由王毅回鍋接任，但當時外界認為這只是短期的過渡安排，接下來可能交棒給劉建超。2024年，劉建超曾赴美會晤時任國務卿布林肯（Antony Blinken）等美國高官。

然而，正如秦剛，劉建超去年也消失了好幾個月，之後中聯部突然在2025年10月宣布部長換成劉海星。《華爾街日報》曾有消息指劉建超「涉嫌腐敗、違反黨紀」；中國官方並未公開說明他被撤換的理由。

劉建超畢業於北京外國語大學，曾赴英國牛津大學留學。他當過中國外交部發言人，也曾派駐菲律賓、印尼等國。值得注意的是，劉建超有一段時間從外交轉往反腐工作，是推動「獵狐行動」的重要人物，主要負責抓捕涉嫌貪腐的海外逃犯。他在2018年重返外交領域。

2022年起，劉建超擔任中聯部長。中聯部的核心業務是中國共產黨對外工作；據其官網說明，黨的對外工作扮演「國家總體外交的重要組成部分和中國特色大國外交的重要體現，責任重大」。

路透社、《紐約時報》2024年的報導曾引述多位與劉建超交手過的人士，稱劉建超英語流利，而且跟一般中國官員相比較不拘謹，「言談中帶著一種鬆弛的自信」。在外交界，劉建超曾被視為中國逐漸告別「戰狼外交」、轉而強調「魅力攻勢」的要角。

劉建超最後一次以中聯部長身分出席公開活動是去年7月，當時他正出訪阿爾及利亞，此前還到過南非和新加坡。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

五中全會 中共 王毅 秦剛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

梅爾茨訪問亞洲星日韓…為何日熱烈歡迎？學者揭原因

大陸落馬貪官 貪腐時間平均17.3年、人均貪腐7億元

歡慶雙十遭中領館「出征」 印州財長：北京無權干預

美國第一夫人介入斡旋後 俄烏雙方皆證實在奧列什基鎮開始停火

相關新聞

姆巴佩風波 陸央廣總台不接受皇馬態度：道歉沒到位前一切免談

陷「辱華」風波的法國球星姆巴佩、其所屬的皇家馬德里俱樂部，解釋稱姆巴佩無意冒犯，並強調球員有權表達個人觀點。大陸中央廣播電視總台稱不認可皇馬的解釋，並針對皇馬稱與中國贊助商合作關係未變的說法回應稱，在皇馬道歉到位前，「一切免談」。

澳洲向大陸返還2件流失文物 北宋皇陵文、武官像頭部

當地時間28日下午，大陸國家文物局在澳洲國立美術館接收澳洲向大陸返還的2件流失文物，分別為北宋皇陵永昌陵文官像頭部和永裕陵武官像頭部。

姆巴佩中英法3語致歉後解除抵制？ 陸外交部：我們重視當事人的道歉

法國球星姆巴佩受訪時表示「最愛毛澤東換臉迷因照」，並稱毛為「獨裁者」等言論，在大陸引發強烈反彈後道歉，先前批評姆巴佩「傷害中國人民感情」的大陸外交部發言人郭嘉昆28日回應，「我們重視當事人作出的道歉。」

曾為陸外長熱門人選…劉建超疑遭「斷崖式貶官」 傳問題比秦剛嚴重

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）本週在北京登場，主要議題是「全面從嚴治黨」，外界普遍預期將有新一波反腐、強化幹部忠誠的措施。五中全會開幕之際，香港《明報》週二（10月27日）引述消息指，前中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超本屆將被逐出中央委員會。

日本前首相福田康夫逝世 習近平未按慣例向高市早苗致唁電

日本前首相福田康夫逝世，中國國家主席習近平向其家屬而非向日本首相高市早苗致唁電。在日本前首相村山富市和安倍晉三去世時，習...

德總理梅爾茨籲減少對陸單向依賴 北京盼德歐保持客觀理性

德國總理梅爾茨呼籲相關國家減少對中方的依賴。大陸外交部發言人郭嘉昆28日表示，中德、中歐經濟互補、產業互嵌，務實合作的底色是互利共贏，希望德方、歐方保持客觀理性，同中方相向而行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。