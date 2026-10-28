聽新聞
0:00 / 0:00
姆巴佩中英法3語致歉後解除抵制？ 陸外交部：我們重視當事人的道歉
法國球星姆巴佩受訪時表示「最愛毛澤東換臉迷因照」，並稱毛為「獨裁者」等言論，在大陸引發強烈反彈後道歉，先前批評姆巴佩「傷害中國人民感情」的大陸外交部發言人郭嘉昆28日回應，「我們重視當事人作出的道歉」。
郭嘉昆28日主持例行記者會。法新社提問，姆巴佩已經作出道歉，此前他因為涉華言論受到中方抵制，在道歉中說他傷害了中國人民的感情，請問中方對他的道歉有何回應？是否認為皇馬也會發布道歉？郭嘉昆回應，「我們重視當事人作出的道歉。」
路透隨後追問，目前姆巴佩已經道歉，中方是否會緩解對他的抵制？如果不行，認為對方還需要做哪些？郭嘉昆對此僅重申，「我剛才已經回答了這個問題，我們重視當事人作出的道歉。」
西甲聯盟主席特巴斯28日在社媒X發布他與陸駐西班牙大使姚敬見面時的握手照，並配文稱，他與姚敬會面討論了姆巴佩的言論引發的風波，並尋求解決方案，希望個別事件不會損害雙方合作成果。
姆巴佩因「辱華」言論後，多家企業宣布終止與他的合作。郭嘉昆27日稱，「傷害中國人民感情的言行自然會遭到中國社會各界的共同抵制」，姆巴佩27日則以簡中、英、法3種語文發表道歉聲明，稱自己的言論欠妥，並強調這絕非他的本意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。