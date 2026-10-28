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瑞士聯邦主席帕姆蘭將訪中國大陸 與習近平會面

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
瑞士聯邦主席帕姆蘭將於10月30日至11月1日赴陸工作訪問，並與大陸國家主席習近平會面。歐新社資料照
瑞士聯邦主席帕姆蘭將於10月30日至11月1日赴陸工作訪問，並與大陸國家主席習近平會面。歐新社資料照

大陸外交部28日宣布，瑞士聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）將於10月30日至11月1日赴陸進行工作訪問，並與大陸國家主席習近平會面。

大陸外交部發言人郭嘉昆28日表示，中方歡迎帕姆蘭訪華，習近平主席將同他會見。

郭嘉昆指出，今年是中國大陸與瑞士建立創新戰略夥伴關係10周年，當前中瑞關係發展良好，各領域合作成果豐碩，特別是自貿合作成為兩國關係最大亮點。

郭嘉昆表示，瑞士是最早與中國大陸簽訂自貿協定的歐洲大陸國家，協定生效10多年來，為中瑞雙邊經貿往來發揮了積極推動作用。「中方願同瑞方一道，以穩健的中瑞關係為兩國人民創造更多福祉，為雙方企業提供更多優惠便利條件，為世界經濟發展注入更多確定性。」

大陸商務部8月20日發布，帕姆蘭在瑞士伯恩會見大陸商務部部長王文濤，共同宣布完成中國—瑞士自由貿易協定升級談判、並簽署諒解備忘錄。

中瑞自貿協定於2013年7月簽署，2014年7月生效實施，是中國大陸與歐洲大陸簽署的第1個自貿協定。2024年9月，中瑞雙方啟動自貿協定升級談判，歷經5輪磋商，升級談判成功完成。雙方承諾將在貨物、服務、投資、規則等多個領域作出更高水準雙向開放，為經貿合作創造新機會。

習近平 中國大陸 瑞士 大陸

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