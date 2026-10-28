聽新聞
0:00 / 0:00
德總理訪問亞洲涉中談話 北京：盼德國與歐洲保持理性
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）正在亞洲國家星、日、韓訪問，重點之一是討論減少對中國的依賴。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，希望德方、歐方保持客觀理性，與中方共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。
央視新聞報導，郭嘉昆28日主持例行記者會，有記者就梅爾茨相關涉中言論提問。
郭嘉昆表示，中德、中歐經濟互補、產業互嵌，務實合作的底色是互利共贏。希望德方、歐方保持客觀理性，和中方相向而行，成為彼此可信賴、可預測的合作夥伴，通過對話磋商化解矛盾分歧，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，為企業合作提供更多確定性。
梅爾茨此行前往新加坡、日本、韓國3國訪問。德國之聲中文網報導，他於27日在新加坡的一場演講中指出，北京的行為在貿易、安全和國際秩序等問題上引發了嚴重關切。
他表示，歐洲和亞洲必須減少供應鏈、技術和原材料方面的「不健康、單方面依賴」。他說，如果貿易競爭「由於系統性產能過剩，或出口和市場准入限制而被扭曲，就需要採取補救措施」。
深圳廣電旗下的新媒體「直新聞」昨天引述評論員陳冰的看法說，梅爾茨這次的亞洲3國行程，是圍繞中國轉，但交流重點可能是如何減少對中國的依賴度，同時討論德國與3國合作的重點領域。
他說，譬如這些合作包括：德國企業如何在新加坡投資，能夠減少對中國零部件的採購；與日本討論如何在稀土上減少對中國依賴，日本在系統性地推進稀土來源多樣化上有一定成效；在韓國則重點討論半導體和人工智慧（AI）領域的合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。