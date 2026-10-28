德總理訪問亞洲涉中談話 北京：盼德國與歐洲保持理性

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）正在亞洲國家星、日、韓訪問，重點之一是討論減少對中國的依賴。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，希望德方、歐方保持客觀理性，與中方共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。

央視新聞報導，郭嘉昆28日主持例行記者會，有記者就梅爾茨相關涉中言論提問。

郭嘉昆表示，中德、中歐經濟互補、產業互嵌，務實合作的底色是互利共贏。希望德方、歐方保持客觀理性，和中方相向而行，成為彼此可信賴、可預測的合作夥伴，通過對話磋商化解矛盾分歧，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，為企業合作提供更多確定性。

梅爾茨此行前往新加坡、日本、韓國3國訪問。德國之聲中文網報導，他於27日在新加坡的一場演講中指出，北京的行為在貿易、安全和國際秩序等問題上引發了嚴重關切。

他表示，歐洲和亞洲必須減少供應鏈、技術和原材料方面的「不健康、單方面依賴」。他說，如果貿易競爭「由於系統性產能過剩，或出口和市場准入限制而被扭曲，就需要採取補救措施」。

深圳廣電旗下的新媒體「直新聞」昨天引述評論員陳冰的看法說，梅爾茨這次的亞洲3國行程，是圍繞中國轉，但交流重點可能是如何減少對中國的依賴度，同時討論德國與3國合作的重點領域。

他說，譬如這些合作包括：德國企業如何在新加坡投資，能夠減少對中國零部件的採購；與日本討論如何在稀土上減少對中國依賴，日本在系統性地推進稀土來源多樣化上有一定成效；在韓國則重點討論半導體和人工智慧（AI）領域的合作。