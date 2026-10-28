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日本前首相福田康夫逝世 習近平未按慣例向高市早苗致唁電
日本前首相福田康夫逝世，中國國家主席習近平向其家屬而非向日本首相高市早苗致唁電。在日本前首相村山富市和安倍晉三去世時，習近平都曾向時任日本首相致唁電。
日本第91任首相福田康夫10月22日逝世，享壽90歲。
據新華社報導，習近平27日向福田康夫遺屬致唁電，對福田康夫逝世表示哀悼，向其遺屬表示慰問。
習近平說，福田先生是日本有信義、有擔當的政治家，「也是中國人民的老朋友，長期心繫中日友好、秉持正確歷史觀」，在任期間與中方簽署中日第4個政治文件，為兩國關係發展明確了重要原則。
習近平表示，「中方將銘記福田先生為中日關係和亞洲發展所作的貢獻」。他並稱，希望日本當政者珍視老一輩政治家的心血和努力，恪守中日4個政治文件，切實維護雙邊關係政治基礎。
日本共同社報導指，此次習近平向遺屬致唁電，「可能意在避開現任首相高市早苗」。
共同社還報導，針對此事，日本官房長官木原稔28日在記者會上表示，「日本政府不處於對此進行說明的立場。這是中方的考量」。
去年日本前首相村山富市去世時，習近平向時任日本首相石破茂致唁電。2022年前日本首相安倍晉三逝世時，習近平也有向時任日本首相岸田文雄致唁電。
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