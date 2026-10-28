澳洲向大陸返還2件流失文物 北宋皇陵文、武官像頭部

當地時間28日下午，大陸國家文物局在澳洲國立美術館接收澳洲向大陸返還的2件流失文物，分別為北宋皇陵永昌陵文官像頭部和永裕陵武官像頭部。

央視新聞稱，永昌陵、永裕陵坐落河南鞏義，留存中國大陸規模最大、保存相對完整的北宋皇陵石刻群，有人像、瑞獸等造型豐富、雕刻精湛的石像生（貴族、高官顯要陵墓的石雕），本次回歸的文官、武官像頭部，屬於宋代石刻藝術的代表性遺存。

新華社報導，據澳洲國立美術館（National Gallery of Australia, NGA）先前公布的館藏紀錄，2件文物材質為石灰岩。武、文官像頭部分別高68公分、70公分；重分別為132公斤、223公斤。這也是中國大陸和澳洲在流失文物追索返還領域的再度合作，先前2023年10月，澳洲也曾向陸返還4件文物藝術品、1件古生物化石。

陸駐澳洲使館先前介紹，2023年10月25日，經大陸國家文物局授權，陸駐澳洲使館舉辦「中國文物返還移交儀式」，接收澳洲返還共4件流失文物藝術品、1件古生物化石。當時澳洲政府返還了北朝至唐彩繪陶製人物騎馬俑、隋晚期至唐銅鎏金佛立像，和晚侏儸世至早白堊世潛龍化石；明清或近現代犧尊和清代髮簪。分別由澳洲國立美術館和澳洲友人約翰·麥克唐納（John MacDonald）捐贈。

大陸官方表示，1949年以來，透過執法合作、司法訴訟、協商捐贈、搶救徵集等方式，成功促成逾300批次、15萬件流失海外中國文物的回歸。

今年9月16、18日，大陸國家文物局在美國華盛頓、紐約分別接收美國國土安全調查局、紐約曼哈頓區檢察官辦公室向陸方返還的2批次、共計64件（套）文物藝術品和古生物化石，包括天龍山第17窟西壁北側菩薩身軀，以及造像、陶俑和恐龍骨架化石、魚類化石、恐龍蛋化石等，均在美方執法部門工作中查獲。

另外，今年當地時間9月23日，英國向中國大陸返還12件流失文物藝術品，由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲。