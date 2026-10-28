金廈小三通旅客破174萬人次創復航新高 台灣旅客占8成

中國五中全會的關注度高，伴隨五中而來的「中央巡視」話題，在民間熱度更高。因為每輪「中央巡視」必有主要官員落馬，現在首度將「中央巡視」指向頂級高等院校，定有大案要案爆破，在腐敗深重的高校領域捲起風暴，再波及更廣泛領域包括出現豪門風暴、經濟風暴。另外，中國傳出北大等十餘校學生聯名信，要求廢除中國國家主席習近平無限期連任；但聲明遭秒刪。

2026-10-28 14:28