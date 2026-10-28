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金廈小三通旅客破174萬人次創復航新高 台灣旅客占8成
廈門邊檢總站高崎邊檢站最新數據顯示，今年金廈小三通航線出入境旅客突破174萬人次，其中台灣人近140萬人次，占比約8成，2項數據均超過去年全年，創下2023年復航以來單年度客流新高。
央視新媒體「看台海」27日報導，隨著兩岸融合發展示範區相關政策陸續推出，台灣人移動需求從傳統探親拓展至商務洽談、青年研學、賽事交流、文旅體驗等多元類型。
客流結構和停留意願方面，截至10月26日，今年經金廈「小三通」航線入境的「首來族」台灣旅客數量超過7萬人，年增超過7成，顯示不少台灣青年將廈門作為登陸大陸的首站。
另外，從入境停留天數上看，近3個月經金廈小三通航線入境的台灣人中，停留超過4天的占比近半，其中停留1周以上的約占10%。
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